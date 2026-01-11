Menu
MERCADO DA BOLA

Clube da Série A tem interesse em dupla que atuou por Bahia e Vitória

Internacional mira dupla com passagens pela dupla Ba-Vi

Téo Mazzoni

Por Téo Mazzoni

11/01/2026 - 17:03 h
Internacional mira dupla com passagem por Bahia e Vitória
Internacional mira dupla com passagem por Bahia e Vitória -

De olho no planejamento para a temporada de 2026, o Internacional se movimenta no mercado e avalia nomes para reforçar o elenco.

Entre os alvos monitorados pelo clube gaúcho estão o atacante Alerrandro, ex-Vitória, e o zagueiro Rodrigo Becão, revelado pelas categorias de base do Bahia. A informação foi divulgada inicialmente pela ESPN.

A busca por um defensor ocorre após a saída de Vitão, negociado com o Flamengo, o que abriu uma lacuna no setor defensivo colorado. Diante desse cenário, a diretoria do Inter demonstrou interesse em compreender a situação contratual de Becão, atualmente no Fenerbahçe, da Turquia.

Apesar da sondagem, o Portal A TARDE apurou que, até o momento, não há nenhuma negociação em andamento ou tratativas concretas entre as partes.

Leia Também:

Rodrigo Chagas dá recado à equipe alternativa do Vitória após estreia
Jamerson vê retorno ao Vitória como início de nova fase na carreira
Bahia renova contrato com jovem promessa da base de apenas 16 anos

Já no setor ofensivo, o interesse é mais avançado. O Internacional tem interesse real em contar com Alerrandro, que foi o artilheiro do Vitória em 2024.

Segundo a ESPN, o clube gaúcho procurou o atacante nos últimos dias para discutir a possibilidade de um empréstimo junto ao CSKA Moscou, da Rússia, equipe que detém os direitos econômicos do jogador.

Tags:

Alerrandro Bahia internacional mercado da bola Rodrigo Becão série a vitória

x