Clube da Série A tem interesse em dupla que atuou por Bahia e Vitória
Internacional mira dupla com passagens pela dupla Ba-Vi
Por Téo Mazzoni
De olho no planejamento para a temporada de 2026, o Internacional se movimenta no mercado e avalia nomes para reforçar o elenco.
Entre os alvos monitorados pelo clube gaúcho estão o atacante Alerrandro, ex-Vitória, e o zagueiro Rodrigo Becão, revelado pelas categorias de base do Bahia. A informação foi divulgada inicialmente pela ESPN.
A busca por um defensor ocorre após a saída de Vitão, negociado com o Flamengo, o que abriu uma lacuna no setor defensivo colorado. Diante desse cenário, a diretoria do Inter demonstrou interesse em compreender a situação contratual de Becão, atualmente no Fenerbahçe, da Turquia.
Apesar da sondagem, o Portal A TARDE apurou que, até o momento, não há nenhuma negociação em andamento ou tratativas concretas entre as partes.
Já no setor ofensivo, o interesse é mais avançado. O Internacional tem interesse real em contar com Alerrandro, que foi o artilheiro do Vitória em 2024.
Segundo a ESPN, o clube gaúcho procurou o atacante nos últimos dias para discutir a possibilidade de um empréstimo junto ao CSKA Moscou, da Rússia, equipe que detém os direitos econômicos do jogador.
