Jamerson vê retorno ao Vitória como início de nova fase na carreira

O lateral Jamerson reestreou pelo Vitória após quase 7 meses afastado por lesão - Foto: Reprodução / TVE

"Esse retorno parece ser o início de uma nova fase como jogador profissional". Foi assim que o lateral-esquerdo Jamerson celebrou sua volta aos gramados após longos meses afastado. Neste sábado, dia 10, na estreia do Vitória na temporada 2026, contra o Atlético de Alagoinhas, no Barradão, em duelo válido pelo Campeonato Baiano, o atleta fez sua reestreia após romper os ligamentos do tornozelo direito.

Jamerson se lesionou no dia 12 de junho de 2025, na partida contra o Cruzeiro, e desde então ficou afastado dos campos, passando quase sete meses em recuperação da grave lesão sofrida naquela noite chuvosa no Barradão. Após o longo período de tratamento, o lateral-esquerdo pôde finalmente retornar aos gramados e, apesar de o Vitória não ter conquistado o resultado positivo, foi premiado com o título de melhor em campo logo em sua volta.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Após a partida, o jogador celebrou o momento vivido e revelou o desejo para a sequência da temporada. “Espero que seja o começo de uma sequência de muitas coisas positivas para mim”, declarou Jamerson.

Esse retorno parece ser o início de uma nova fase como jogador profissional Jamerson - lateral-esquerdo do Vitória

O lateral-esquerdo entrou em campo ao longo da segunda etapa e, assim que pisou no gramado do Barradão, foi ovacionado pela torcida rubro-negra. “Eu só tenho a agradecer, primeiramente, a Deus, à minha família e ao apoio da torcida. Acho que, sem eles, teria sido muito mais difícil para mim”, afirmou.

Identificado com o clube, Jamerson reforçou o carinho pelo Vitória e a vontade de retribuir dentro de campo. “Eu me identifico muito com o Vitória, sou daqui, então sempre tive um carinho enorme pelo clube e fico muito feliz com o apoio da torcida [...] Sei que ainda preciso entregar muito ao Vitória, ajudar o clube, a equipe e a torcida”, garantiu o lateral-esquerdo.