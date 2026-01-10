Menu
HOME > ESPORTES
PALAVRA DO TÉCNICO

Rodrigo Chagas dá recado à equipe alternativa do Vitória após estreia

Técnico elogia desempenho no Baianão, mas reforça “oportunidade da vida” aos jovens

Téo Mazzoni

Por Téo Mazzoni

10/01/2026 - 19:45 h
Com time recheado de garotos da base, o Leão dominou o Atlético de Alagoinhas no Barradão, mas não saiu do zero na estreia da temporada
Com time recheado de garotos da base, o Leão dominou o Atlético de Alagoinhas no Barradão, mas não saiu do zero na estreia da temporada -

O Vitória estreou na temporada 2026 neste sábado, 10, diante de sua torcida, no Barradão. Apesar do apoio nas arquibancadas, o Leão da Barra não conseguiu balançar as redes e empatou em 0 a 0 com o Atlético de Alagoinhas, em duelo válido pelo Campeonato Baiano.

A equipe rubro-negra foi a campo com uma formação alternativa — composta por atletas da base e jogadores com pouca minutagem em 2025 —, sob o comando de Rodrigo Chagas. Mesmo sem o resultado positivo, o Vitória dominou as ações da partida.

Após o jogo, o treinador rubro-negro afirmou ter sido “surpreendido” pelo desempenho da equipe na estreia. “Foi acima da expectativa pelo quantitativo de treinos que tivemos. Os jogadores responderam bem. Foi até uma surpresa, jogadores mantendo até o fim do jogo”, avaliou.

Leia Também:

Jamerson vê retorno ao Vitória como início de nova fase na carreira
"Sintonia perfeita": capitão do Vitória se despede com forte desabafo
Alvo do Vitória no mercado da bola é anunciado por rival nordestino

No entanto, ainda que tenha classificado a atuação como “acima da expectativa”, Rodrigo Chagas ressaltou, durante a coletiva de imprensa, que os atletas da equipe alternativa precisam aproveitar a chance de atuar pelo time principal.

Falei hoje que a palavra-chave é oportunidade, a oportunidade da vida deles. Representar o time principal do Vitória
Rodrigo Chagas - técnico do Vitória

Segundo o treinador, é fundamental estar preparado para defender o clube, já que todos os jogadores estão sendo observados pelo técnico Jair Ventura e sua comissão técnica, visando possíveis reforços ao elenco principal do Leão da Barra ao longo da temporada. “Muita conexão com Jair e sua comissão, com todos. A questão do laboratório é importante para o Jair conhecê-los e dar oportunidade dentro do que ele acha”, explicou.

Isso é bom para o clube, para o Jair. Ter uma equipe competitiva, equilibrada
Rodrigo Chagas - treinador do Vitória

Tags:

atlético de alagoinhas barradão campeonato baiano rodrigo chagas vitória

x