PALAVRA DO TÉCNICO
Rodrigo Chagas dá recado à equipe alternativa do Vitória após estreia
Técnico elogia desempenho no Baianão, mas reforça “oportunidade da vida” aos jovens
Por Téo Mazzoni
O Vitória estreou na temporada 2026 neste sábado, 10, diante de sua torcida, no Barradão. Apesar do apoio nas arquibancadas, o Leão da Barra não conseguiu balançar as redes e empatou em 0 a 0 com o Atlético de Alagoinhas, em duelo válido pelo Campeonato Baiano.
A equipe rubro-negra foi a campo com uma formação alternativa — composta por atletas da base e jogadores com pouca minutagem em 2025 —, sob o comando de Rodrigo Chagas. Mesmo sem o resultado positivo, o Vitória dominou as ações da partida.
Após o jogo, o treinador rubro-negro afirmou ter sido “surpreendido” pelo desempenho da equipe na estreia. “Foi acima da expectativa pelo quantitativo de treinos que tivemos. Os jogadores responderam bem. Foi até uma surpresa, jogadores mantendo até o fim do jogo”, avaliou.
Leia Também:
No entanto, ainda que tenha classificado a atuação como “acima da expectativa”, Rodrigo Chagas ressaltou, durante a coletiva de imprensa, que os atletas da equipe alternativa precisam aproveitar a chance de atuar pelo time principal.
Falei hoje que a palavra-chave é oportunidade, a oportunidade da vida deles. Representar o time principal do Vitória
Segundo o treinador, é fundamental estar preparado para defender o clube, já que todos os jogadores estão sendo observados pelo técnico Jair Ventura e sua comissão técnica, visando possíveis reforços ao elenco principal do Leão da Barra ao longo da temporada. “Muita conexão com Jair e sua comissão, com todos. A questão do laboratório é importante para o Jair conhecê-los e dar oportunidade dentro do que ele acha”, explicou.
Isso é bom para o clube, para o Jair. Ter uma equipe competitiva, equilibrada
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes