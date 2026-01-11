Ruan Pablo revela desejo após ser eleito craque da partida; confira

Ruan Pablo marcou dois gols no triunfo sobre o Jequié - Foto: Letícia Martins / EC Bahia

Com um time repleto de Pivetes de Aço e sob o comando do técnico Rogério Ceni, o Bahia venceu o Jequié por 4 a 2 na estreia da temporada, em duelo válido pelo Campeonato Baiano, disputado na Arena Fonte Nova.

Além da boa atuação coletiva da equipe, considerada alternativa, o grande destaque da partida foi o atacante Ruan Pablo. A joia da base tricolor, que tem multa rescisória estipulada em 200 milhões de euros — valor que ultrapassa a casa de R$ 1 bilhão para transferências ao exterior — marcou dois gols, foi decisivo para desempatar o confronto e ajudou a garantir o triunfo do Esquadrão.

Após o jogo, o jovem de apenas 17 anos agradeceu o apoio incondicional da torcida azul, vermelha e branca e desejou que o prêmio de craque da partida seja o primeiro de muitos pelo Bahia: “Quero agradecer a Deus pelo meu primeiro troféu como craque da partida. Também quero agradecer à torcida pela festa linda que eles fizeram aqui no nosso primeiro jogo. Estou muito feliz pelo meu primeiro prêmio, né? Que seja o primeiro de muitos”, disse Ruan Pablo.

Um dos principais prospectos das categorias de base do Bahia, Ruan Pablo chegou ao seu terceiro gol como profissional pelo clube. Em 2025, o atacante também balançou as redes contra o Jequié e se tornou o jogador mais jovem a marcar um gol pelo Esquadrão na história do clube.

Na sexta-feira, dia 9, o Bahia anunciou a renovação de contrato com o jovem atacante. O novo vínculo com o Tricolor de Aço é válido até o fim da temporada de 2030.

Fredi celebra gol e resultado positivo

Além de Ruan Pablo, o zagueiro Fredi também foi destaque na partida deste domingo, 11. O defensor marcou o gol que selou o placar do Bahia e, após o apito final, celebrou o desempenho da equipe:

“A gente agradece pelo gol e pelo triunfo no primeiro jogo da temporada, saindo com a vitória diante da nossa torcida. O jogo foi muito bom, conseguimos implementar o que o professor pediu e fazer uma boa partida. É isso”, afirmou Fredi.