Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

CALOR EXTREMO

Vídeo: Copinha tem jogo interrompido após gramado "queimar" atletas

Partida foi interrompida várias vezes por causa da alta temperatura

Redação

Por Redação

11/01/2026 - 15:53 h
Jogo da Copinha é pausado por gramado quente que "queima" pés
Jogo da Copinha é pausado por gramado quente que "queima" pés -

A partida entre Novorizontino e Juventude Samas, válida pela terceira rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior, foi marcada não apenas pelo placar de 2 a 2, mas, principalmente, pelo calor intenso que castigou atletas e arbitragem neste sábado, 10, em Itaquaquecetuba.

Com os termômetros alcançando os 35 graus, o jogo precisou ser interrompido diversas vezes ainda no primeiro tempo. Logo aos 3 minutos, a arbitragem paralisou o confronto para hidratação. Sete minutos depois, uma nova pausa foi realizada. Ao longo da partida, ocorreram mais duas interrupções com o mesmo objetivo, somando quatro paradas, sem contar o intervalo.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Durante as pausas, os jogadores buscaram formas de aliviar o desgaste físico provocado pelas altas temperaturas. Em vídeos que circulam nas redes sociais, é possível ver atletas retirando as chuteiras e molhando os pés, em uma tentativa de dar um "respiro" ao corpo antes da retomada do jogo.

Leia Também:

Saiba quando Flamengo e Corinthians decidem a Supercopa Rei
João Fonseca revela lesão crônica e mira recuperação para Grand Slam
Rodrigo Chagas dá recado à equipe alternativa do Vitória após estreia

Dentro de campo, mesmo com as condições adversas, Novorizontino e Juventude Samas (MA) conseguiram manter o ritmo competitivo e terminaram o duelo empatados em 2 a 2, resultado que marcou a sequência da competição para as duas equipes na Copinha.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Copa São Paulo copinha Futebol de base

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Jogo da Copinha é pausado por gramado quente que "queima" pés
Play

Cantor ou jogador? Caio Alexandre “dá canja” em festa de casamento no Rio

Jogo da Copinha é pausado por gramado quente que "queima" pés
Play

Prefeito de Serrinha é flagrado no Catar em final do Flamengo após 'viagem secreta'

Jogo da Copinha é pausado por gramado quente que "queima" pés
Play

Ex-UFC baiano desaparece após mergulho em rio

Jogo da Copinha é pausado por gramado quente que "queima" pés
Play

Ele fica! Bahia anuncia renovação de contrato de Everton Ribeiro

x