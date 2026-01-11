Vídeo: Copinha tem jogo interrompido após gramado "queimar" atletas

Jogo da Copinha é pausado por gramado quente que "queima" pés - Foto: Reprodução

A partida entre Novorizontino e Juventude Samas, válida pela terceira rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior, foi marcada não apenas pelo placar de 2 a 2, mas, principalmente, pelo calor intenso que castigou atletas e arbitragem neste sábado, 10, em Itaquaquecetuba.

Com os termômetros alcançando os 35 graus, o jogo precisou ser interrompido diversas vezes ainda no primeiro tempo. Logo aos 3 minutos, a arbitragem paralisou o confronto para hidratação. Sete minutos depois, uma nova pausa foi realizada. Ao longo da partida, ocorreram mais duas interrupções com o mesmo objetivo, somando quatro paradas, sem contar o intervalo.

Durante as pausas, os jogadores buscaram formas de aliviar o desgaste físico provocado pelas altas temperaturas. Em vídeos que circulam nas redes sociais, é possível ver atletas retirando as chuteiras e molhando os pés, em uma tentativa de dar um "respiro" ao corpo antes da retomada do jogo.

Dentro de campo, mesmo com as condições adversas, Novorizontino e Juventude Samas (MA) conseguiram manter o ritmo competitivo e terminaram o duelo empatados em 2 a 2, resultado que marcou a sequência da competição para as duas equipes na Copinha.