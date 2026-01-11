Saiba quando Flamengo e Corinthians decidem a Supercopa Rei

Supercopa Rei 2026: Flamengo x Corinthians será em Brasília - Foto: Divulgação / CBF

A Supercopa Rei de 2026 já tem data, local e horário definidos. A decisão que abre oficialmente a temporada do futebol brasileiro será disputada no dia 1º de fevereiro, um domingo, às 16h, no Estádio Mané Garrincha, na capital federal. Em campo, estarão frente a frente Flamengo, campeão do Brasileirão 2025, e Corinthians, vencedor da Copa do Brasil 2025.

Inicialmente, a CBF avaliou a possibilidade de levar o confronto para o Rio de Janeiro ou São Paulo, cidades dos clubes finalistas. No entanto, a entidade optou por Brasília, mantendo a estratégia de realizar o torneio em praça neutra. O Mané Garrincha contará com divisão igual de ingressos entre as duas torcidas.

Esta será a quarta vez que a Supercopa acontece em Brasília — e, curiosamente, todas com o Flamengo em campo. O Rubro-Negro esteve presente nas edições de 2020, contra o Athletico-PR, e em 2021 e 2023, ambas diante do Palmeiras. Fora do Distrito Federal, o torneio foi decidido em Cuiabá (2022), Belo Horizonte (2024) e Belém (2025).

A edição mais recente, disputada na capital paraense, terminou com vitória rubro-negra. Em um jogo marcado por chuva intensa, o Flamengo superou o Botafogo por 3 a 1, com dois gols de Bruno Henrique e um de Luiz Araújo, conquistando o título da Supercopa 2025.

Criada para reunir os campeões nacionais, a Supercopa teve suas primeiras edições no início da década de 1990. Em 1990, o Grêmio venceu o Vasco por 2 a 0. No ano seguinte, em 1991, o Corinthians bateu o Flamengo por 1 a 0. O torneio só retornou ao calendário em 2020, desde então sendo disputado de forma contínua.

Desde a retomada, o Flamengo se consolidou como protagonista da competição, com títulos em 2020, 2021 e 2025. O Atlético-MG levantou a taça em 2022, o Palmeiras em 2023, e o São Paulo em 2024, quando venceu o rival alviverde nos pênaltis após empate sem gols no tempo regulamentar.

Agora, em 2026, Flamengo e Corinthians voltam a se encontrar em uma decisão nacional, desta vez pela Supercopa Rei, prometendo um duelo de grande apelo técnico e de torcida no coração do país.