Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

PLANEJAMENTO

Rogério Ceni aposta em Bahia para “brigar por algo grande” em 2026

Após vencer o Jequié na estreia do Baianão, treinador projeta evolução e ambição do Tricolor na temporada

Téo Mazzoni

Por Téo Mazzoni

11/01/2026 - 20:25 h
Após a estreia no Baianão, treinador projeta evolução e mira briga por títulos
Após a estreia no Baianão, treinador projeta evolução e mira briga por títulos -

O Bahia deu o primeiro passo na temporada de 2026 neste domingo, 11, ao vencer o Jequié por 4 a 2, na Arena Fonte Nova, em duelo válido pelo Campeonato Baiano. Após o apito final, o técnico Rogério Ceni projetou um ano superior ao anterior e afirmou que o clube vai tentar brigar por um título de maior expressão: "Sei que todos querem vencer".

Que a gente possa concluir com uma campanha melhor do que foi este ano (2025) e tentar brigar por algo grande
Rogério Ceni - técnico do Bahia

Rogério Ceni explicou que o projeto do Grupo City é pensado a longo prazo, mas ressaltou que, como comandante da equipe, não dispõe desse mesmo tempo. Segundo ele, essa realidade o leva a buscar a aceleração de processos, a se cobrar mais e a perseguir resultados de forma mais imediata, com o objetivo de colocar o Bahia em condições de competir na parte de cima da tabela.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Rogério Ceni vê Ruan Pablo pronto para crescer e exalta trio ofensivo
Ruan Pablo revela desejo após ser eleito craque da partida; confira
Clube da Série A tem interesse em dupla que atuou por Bahia e Vitória

Apesar do discurso ambicioso, Ceni ponderou que o clube precisa atuar dentro de uma realidade saudável do ponto de vista financeiro, encontrando uma forma de caminhar com as próprias pernas sem deixar de sonhar com conquistas relevantes.

“Sei que todos querem vencer. Todo mundo tem expectativa de que vai trazer Gerson, Marcos Leonardo… Nós trouxemos o Román, um jogador interessante, bom, que vai se desenvolver. É dentro dessa filosofia. Vamos lutar com jogadores jovens, com mentalidade boa. Vamos tentar atender os desejos futebolísticos e financeiros do Grupo e a expectativa do torcedor”, finalizou o treinador.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Bahia campeonato baiano grupo city mercado da bola Rogério Ceni

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Após a estreia no Baianão, treinador projeta evolução e mira briga por títulos
Play

Cantor ou jogador? Caio Alexandre “dá canja” em festa de casamento no Rio

Após a estreia no Baianão, treinador projeta evolução e mira briga por títulos
Play

Prefeito de Serrinha é flagrado no Catar em final do Flamengo após 'viagem secreta'

Após a estreia no Baianão, treinador projeta evolução e mira briga por títulos
Play

Ex-UFC baiano desaparece após mergulho em rio

Após a estreia no Baianão, treinador projeta evolução e mira briga por títulos
Play

Ele fica! Bahia anuncia renovação de contrato de Everton Ribeiro

x