Rogério Ceni aposta em Bahia para “brigar por algo grande” em 2026

Após a estreia no Baianão, treinador projeta evolução e mira briga por títulos - Foto: Letícia Martins/ E.C Bahia

O Bahia deu o primeiro passo na temporada de 2026 neste domingo, 11, ao vencer o Jequié por 4 a 2, na Arena Fonte Nova, em duelo válido pelo Campeonato Baiano. Após o apito final, o técnico Rogério Ceni projetou um ano superior ao anterior e afirmou que o clube vai tentar brigar por um título de maior expressão: "Sei que todos querem vencer".

Que a gente possa concluir com uma campanha melhor do que foi este ano (2025) e tentar brigar por algo grande Rogério Ceni - técnico do Bahia

Rogério Ceni explicou que o projeto do Grupo City é pensado a longo prazo, mas ressaltou que, como comandante da equipe, não dispõe desse mesmo tempo. Segundo ele, essa realidade o leva a buscar a aceleração de processos, a se cobrar mais e a perseguir resultados de forma mais imediata, com o objetivo de colocar o Bahia em condições de competir na parte de cima da tabela.

Apesar do discurso ambicioso, Ceni ponderou que o clube precisa atuar dentro de uma realidade saudável do ponto de vista financeiro, encontrando uma forma de caminhar com as próprias pernas sem deixar de sonhar com conquistas relevantes.

“Sei que todos querem vencer. Todo mundo tem expectativa de que vai trazer Gerson, Marcos Leonardo… Nós trouxemos o Román, um jogador interessante, bom, que vai se desenvolver. É dentro dessa filosofia. Vamos lutar com jogadores jovens, com mentalidade boa. Vamos tentar atender os desejos futebolísticos e financeiros do Grupo e a expectativa do torcedor”, finalizou o treinador.