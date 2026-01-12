Ruan Pablo quebra recorde ao marcar dois gols no triunfo do Bahia

Ruan Pablo entra para a história do Bahia após dois gols contra Jequié - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

Após balançar as redes duas vezes no triunfo do Bahia sobre o Jequié, neste domingo, 11, Ruan Pablo entrou para os livros de recordes do clube. Com os dois gols anotados, o atacante passou a integrar o Top-5 dos jogadores mais jovens a marcar dois ou mais tentos em uma mesma partida pelo Esquadrão.

O jovem atacante, de 17 anos, agora compõe a seleta lista de atletas a alcançar tal feito. Com 6.381 dias, Ruan Pablo igualou a marca de Pedro Amorim, que havia marcado três vezes contra o Sergipe em 1937, quase um século atrás.

Confira a lista*:

Bruno César (2x vs. Atlético de Alagoinhas, 2006 / 6.296 dias)

Bruno César (2x vs. Camaçariense, 2006 / 6.310 dias)

Jorge (2x vs. Fluminense de Salvador, 1934 / 6.373 dias)

Pedro Amorim (3x vs. Ipiranga-SE, 1937 / 6.380 dias)

Pedro Amorim (3x vs. Sergipe, 1937 / 6.381 dias)

Ruan Pablo (2x vs. Jequié, 2026 / 6.381 dias)

*Os dados são do ECBahiaNumeros

Ruan Pablo chegou a três gols pelo profissional após marcar duas vezes neste domingo, diante do Jequié. Vale lembrar que, no confronto contra o mesmo time em 2025, o jovem também balançou as redes e atingiu outro feito histórico: tornou-se o atleta mais jovem a marcar um gol pelo Bahia na história.

A atuação de Ruan Pablo rendeu elogios do técnico Rogério Ceni após o jogo. Para o treinador, é apenas “questão de tempo” até que o atacante se torne uma presença mais constante no plantel principal do Bahia.

“O futuro do Ruan Pablo, se ele mantiver a dedicação, o trabalho e a autocrítica que já demonstra, é mais do que promissor — seja aqui, seja fora do país. Sem dúvida nenhuma, é um jogador de enorme potencial”, afirmou Ceni.