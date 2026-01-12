Menu
ESPORTES
REFORÇO DE PESO

Após 12 anos na Europa, ex-Vitória é anunciado pelo Corinthians

Zagueiro retorna ao Brasil e assina contrato por duas temporadas

Téo Mazzoni

Por Téo Mazzoni

12/01/2026 - 7:44 h
Após 12 anos na Europa, zagueiro rescinde com Besiktas e assina com o Corinthians
O Corinthians anunciou, na noite deste domingo, 11, a contratação do zagueiro Gabriel Paulista, ex-Vitória. Após a revogação do transfer ban, o defensor foi oficializado como o primeiro reforço do clube para a temporada de 2026.

Depois de mais de dez anos no futebol europeu, Gabriel Paulista acertou seu retorno ao Brasil após rescindir contrato com o Besiktas, da Turquia. O zagueiro assinou por duas temporadas, até o final de 2028, e chegou ao clube sem custos.

Corinthians anuncia zagueiro Gabriel Paulista, ex-Vitória, como primeiro reforço de 2026
Torcedor declarado do Timão, Gabriel abriu mão do dinheiro que tinha a receber no ex-clube e fez concessões para fechar com o time do coração.

Surgimento no Vitória e carreira "europeia"

Revelado nas categorias de base do Vitória, Gabriel Paulista foi alçado ao elenco profissional do Leão em 2010, mas foi a partir de 2012 que se firmou como titular e peça-chave. No ano seguinte, em 2013, sagrou-se campeão baiano, participando das históricas goleadas sobre o Bahia (7 a 3 e 5 a 1), e integrou o elenco que terminou em quinto lugar no Campeonato Brasileiro — antes de ser transferido para a Europa.

No total, Gabriel Paulista disputou 141 jogos e marcou sete gols durante sua trajetória no Vitória. Além do título de campeão baiano de 2013, também conquistou a competição em 2010 e, no mesmo ano, foi campeão da Copa do Nordeste.

Após o destaque com a camisa rubro-negra, Gabriel Paulista foi transferido para o Villarreal, da Espanha, onde passou duas temporadas, antes de se transferir para o Arsenal, da Inglaterra. Na Premier League, permaneceu por três temporadas antes de retornar ao futebol espanhol, desta vez para o Valência. Na temporada 2023/2024, acertou com o Atlético de Madrid, mas ficou pouco tempo no clube antes de reforçar o Besiktas, onde permaneceu por quase dois anos.

corinthians futebol brasileiro Gabriel Paulista mercado da bola vitória

