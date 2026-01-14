Renovou! Vitória encerra novela e confirma permanência de Ramon

Ramon em campo pelo Vitória - Foto: Victor Ferreira/ EC Vitória

O Esporte Clube Vitória anunciou oficialmente, na manhã desta quarta-feira, 14, a renovação do lateral esquerdo Ramon, em empréstimo junto a equipe do Internacional. A divulgação oficial foi feita pelas redes sociais do rubro-negro.

Com a camisa do Inter, Ramon entrou em campo em apenas 12 partidas e, fora do planos, foi liberado para ouvir propostas de outros clubes. No Vitória, por sua vez, teve maior sequência, atuando em 18 jogos e sendo peça importante na campanha que garantiu a permanência do clube na Série A, em disputa direta com o próprio Inter.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A oficialização do empréstimo veio após períodos de incerteza entre o clube e jogador, onde rumores apontavam da vontade do jogador em não permanecer no clube para a próxima temporada, em função de uma suposta sondagem da equipe do Atlético Mineiro pelo atleta.