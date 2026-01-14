Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

MERCADO DA BOLA

Renovou! Vitória encerra novela e confirma permanência de Ramon

Jogador fica no Vitória até o fim da temporada

Valdomiro Neto

Por Valdomiro Neto

14/01/2026 - 11:49 h | Atualizada em 14/01/2026 - 12:15
Ramon em campo pelo Vitória
Ramon em campo pelo Vitória -

O Esporte Clube Vitória anunciou oficialmente, na manhã desta quarta-feira, 14, a renovação do lateral esquerdo Ramon, em empréstimo junto a equipe do Internacional. A divulgação oficial foi feita pelas redes sociais do rubro-negro.

Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por Esporte Clube Vitória (@ecvitoria)

Com a camisa do Inter, Ramon entrou em campo em apenas 12 partidas e, fora do planos, foi liberado para ouvir propostas de outros clubes. No Vitória, por sua vez, teve maior sequência, atuando em 18 jogos e sendo peça importante na campanha que garantiu a permanência do clube na Série A, em disputa direta com o próprio Inter.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Filho de Ibrahimovic é anunciado por ex-clube do pai
Joia do Bahia, Dell revela conselhos de Éverton Ribeiro e Jean Lucas
Endrick pode deixar o Lyon e voltar ao Real Madrid; entenda

A oficialização do empréstimo veio após períodos de incerteza entre o clube e jogador, onde rumores apontavam da vontade do jogador em não permanecer no clube para a próxima temporada, em função de uma suposta sondagem da equipe do Atlético Mineiro pelo atleta.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

ec vitória internacional mercado da bola ramon Série A 2026

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Ramon em campo pelo Vitória
Play

VÍDEO: Jogadores do Fortaleza se envolvem em briga com vizinhos

Ramon em campo pelo Vitória
Play

Cantor ou jogador? Caio Alexandre “dá canja” em festa de casamento no Rio

Ramon em campo pelo Vitória
Play

Prefeito de Serrinha é flagrado no Catar em final do Flamengo após 'viagem secreta'

Ramon em campo pelo Vitória
Play

Ex-UFC baiano desaparece após mergulho em rio

x