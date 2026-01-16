Bolsonaro na Papudinha: conheça luxuosa cela do ex-presidente

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) - Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom | Agência Brasil

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) passou a primeira noite preso na Papudinha, como é chamado o local que fica próximo ao Complexo Penitenciário da Papuda, na última quinta-feira, 17, data em que foi transferido para a sala de Estado-Maior.

O que chama atenção na transferência do ex-presidente é o novo espaço escolhido para o cumprimento da sua pena de 27 anos e três meses por tentativa de golpe de Estado.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Cela de Bolsonaro: cinco vezes maior do que a da PF

O local em que Bolsonaro está custodiado é cinco vezes maior do que o da Superintendência da Polícia Federal (PF), em Brasília, onde estava preso desde o dia 22 de novembro.

Segundo o g1, a sala de Estado-Maior tem área total de 54,7 metros quadrados, além de 10 metros quadrados de área externa. O espaço ainda possibilita a instalação de esteira e bicicleta ergométrica.

Veja:

Conheça a cela em que Bolsonaro está preso

Tamanho da cela

Agora, a cela em que o ex-presidente está custodiado tem 64,83 metros quadrados no total — sendo 54,76 metros quadrados de área coberta e cerca de 10 metros quadrados de área externa.

Estrutura e mobiliário

A nova cela do ex-presidente tem:

quarto;

sala;

banheiro;

cozinha;

lavanderia;

área externa.

Refeições

Agora, Bolsonaro terá cinco refeições por dia: café da manhã, almoço, lanche, jantar e ceia.

Banho de sol

O banho de sol pode ser feito na área externa da própria cela, com privacidade e horário livre.

Local para exercícios físicos

Há possibilidade de prática de exercícios na área externa da cela.

Visitas e atendimento

A partir de agora, as visitas podem acontecer de quarta e quinta-feira, por até seis horas, com permanência de até duas horas por visitante.

Atendimento médico

Na Papudinha, Bolsonaro terá o Núcleo de Custódia da Polícia Militar, com a seguinte equipe: