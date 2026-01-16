POLÍTICA
Bolsonaro na Papudinha: conheça luxuosa cela do ex-presidente
Novo local é cinco vezes maior do que a Superintendência da PF
Por Gabriela Araújo
O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) passou a primeira noite preso na Papudinha, como é chamado o local que fica próximo ao Complexo Penitenciário da Papuda, na última quinta-feira, 17, data em que foi transferido para a sala de Estado-Maior.
O que chama atenção na transferência do ex-presidente é o novo espaço escolhido para o cumprimento da sua pena de 27 anos e três meses por tentativa de golpe de Estado.
Cela de Bolsonaro: cinco vezes maior do que a da PF
O local em que Bolsonaro está custodiado é cinco vezes maior do que o da Superintendência da Polícia Federal (PF), em Brasília, onde estava preso desde o dia 22 de novembro.
Leia Também:
Segundo o g1, a sala de Estado-Maior tem área total de 54,7 metros quadrados, além de 10 metros quadrados de área externa. O espaço ainda possibilita a instalação de esteira e bicicleta ergométrica.
Veja:
Conheça a cela em que Bolsonaro está preso
Tamanho da cela
Agora, a cela em que o ex-presidente está custodiado tem 64,83 metros quadrados no total — sendo 54,76 metros quadrados de área coberta e cerca de 10 metros quadrados de área externa.
Estrutura e mobiliário
A nova cela do ex-presidente tem:
- quarto;
- sala;
- banheiro;
- cozinha;
- lavanderia;
- área externa.
Refeições
Agora, Bolsonaro terá cinco refeições por dia: café da manhã, almoço, lanche, jantar e ceia.
Banho de sol
O banho de sol pode ser feito na área externa da própria cela, com privacidade e horário livre.
Local para exercícios físicos
Há possibilidade de prática de exercícios na área externa da cela.
Visitas e atendimento
A partir de agora, as visitas podem acontecer de quarta e quinta-feira, por até seis horas, com permanência de até duas horas por visitante.
Atendimento médico
Na Papudinha, Bolsonaro terá o Núcleo de Custódia da Polícia Militar, com a seguinte equipe:
- há 1 médico de plantão 24 horas;
- equipe formada por 2 médicos clínicos;
- 3 enfermeiros;
- 2 dentistas;
- 1 assistente social;
- 2 psicólogos;
- 1 fisioterapeuta;
- 3 técnicos de enfermagem;
- 1 psiquiatra;
- 1 farmacêutico.
