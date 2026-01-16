Menu
POLÍTICA

Nikolas Ferreira reage à ida de Bolsonaro para a ‘Papudinha’

Nikolas Ferreira reage à decisão de Moraes e reforça pedido de prisão domiciliar citando saúde do ex-presidente

Ane Catarine

Por Ane Catarine

16/01/2026 - 7:41 h
Deputado Nikolas Ferreira (PL-MG)
Deputado Nikolas Ferreira (PL-MG) -

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) comentou, nesta quinta-feira, 15, a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, de transferir o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) para a Sala de Estado-Maior do 19º Batalhão da Polícia Militar, conhecida como “Papudinha”, em Brasília.

Em tom crítico, o parlamentar afirmou que o novo local de cumprimento de pena “aparentemente é um espaço melhor” do que a Superintendência da Polícia Federal (PF), na capital federal.

“Moraes acaba de transferir Bolsonaro para a Papudinha. Aparentemente parece ser um espaço melhor, sem barulho e com atendimento médico 24h. Vou apurar com a família se essas condições de fato são melhores”, escreveu Nikolas em publicação na rede X (antigo Twitter).

Na sequência, o deputado voltou a defender que Bolsonaro deveria cumprir prisão domiciliar em razão dos problemas de saúde.

“Mas a pergunta continua: por que não enviá-lo para casa? Enfim, tudo isso por um crime que ele nunca cometeu e deveria estar livre”, concluiu.

Entenda

Bolsonaro estava custodiado na Superintendência da PF desde 22 de novembro, quando foi preso preventivamente após tentar violar a tornozeleira eletrônica. Posteriormente, passou a cumprir pena de 27 anos e três meses de prisão por liderar um plano de golpe de Estado.

Antes da transferência, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) solicitou uma audiência com o ministro Gilmar Mendes, do STF, para fazer um apelo em razão da saúde do marido.

