Doença letal tem primeira morte confirmada no Brasil em 2026

O Brasil confirmou a primeira morte causada pela dengue em 2026. A informação foi divulgada pela Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo e envolve um morador de Nova Guataporanga, município localizado no interior paulista, próximo à fronteira com o Mato Grosso do Sul.

A vítima, um homem de 53 anos, começou a apresentar sintomas da doença no dia 3 de janeiro. Embora o óbito tenha ocorrido neste ano, o caso foi incluído nas estatísticas epidemiológicas de 2025, pois a notificação foi registrada ao final da semana epidemiológica 53, parâmetro técnico adotado para o controle das doenças.

De acordo com o Centro de Vigilância Epidemiológica (CVE), não há, até o momento, outras mortes confirmadas ou sob investigação por dengue em 2026 no estado de São Paulo.

Região tem índice elevado de casos

Nova Guataporanga pertence ao Departamento Regional de Saúde de Presidente Prudente, área que registra uma das maiores taxas de dengue no estado. A incidência é de 8,04 casos por 100 mil habitantes, valor superior à média paulista, estimada em 1,91.

Dados atualizados do painel de arboviroses da Secretaria Estadual da Saúde indicam que São Paulo contabiliza, em 2026, 3.768 casos prováveis de dengue. Desse total, 971 já foram confirmados, enquanto 3.389 seguem em análise. Há ainda três registros confirmados de dengue grave no estado.

As regiões de Araçatuba e Presidente Prudente concentram os maiores índices da doença, com taxas de 13,58 e 8,57 casos por 100 mil habitantes, respectivamente.

Cenário recente reforça preocupação

O panorama observado em 2025 ajuda a dimensionar a gravidade da situação. No ano passado, São Paulo confirmou 881.280 casos de dengue e registrou 1.122 mortes. Além disso, 56 óbitos permanecem em investigação, e 1.461 ocorrências foram classificadas como dengue grave.

Em âmbito nacional, o Ministério da Saúde aponta que o Brasil soma, em 2026, 9.667 casos prováveis da doença, com três mortes ainda em apuração. Já em 2025, o país enfrentou um dos períodos mais críticos, com 1.665.793 casos prováveis e 1.780 óbitos.