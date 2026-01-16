Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > SAÚDE
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

TRAGÉDIA

Doença letal tem primeira morte confirmada no Brasil em 2026

A vítima é um homem de 53 anos

Leilane Teixeira

Por Leilane Teixeira

16/01/2026 - 17:20 h
Imagem ilustrativa da imagem Doença letal tem primeira morte confirmada no Brasil em 2026
-

O Brasil confirmou a primeira morte causada pela dengue em 2026. A informação foi divulgada pela Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo e envolve um morador de Nova Guataporanga, município localizado no interior paulista, próximo à fronteira com o Mato Grosso do Sul.

A vítima, um homem de 53 anos, começou a apresentar sintomas da doença no dia 3 de janeiro. Embora o óbito tenha ocorrido neste ano, o caso foi incluído nas estatísticas epidemiológicas de 2025, pois a notificação foi registrada ao final da semana epidemiológica 53, parâmetro técnico adotado para o controle das doenças.

Tudo sobre Saúde em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

De acordo com o Centro de Vigilância Epidemiológica (CVE), não há, até o momento, outras mortes confirmadas ou sob investigação por dengue em 2026 no estado de São Paulo.

Região tem índice elevado de casos

Nova Guataporanga pertence ao Departamento Regional de Saúde de Presidente Prudente, área que registra uma das maiores taxas de dengue no estado. A incidência é de 8,04 casos por 100 mil habitantes, valor superior à média paulista, estimada em 1,91.

Dados atualizados do painel de arboviroses da Secretaria Estadual da Saúde indicam que São Paulo contabiliza, em 2026, 3.768 casos prováveis de dengue. Desse total, 971 já foram confirmados, enquanto 3.389 seguem em análise. Há ainda três registros confirmados de dengue grave no estado.

As regiões de Araçatuba e Presidente Prudente concentram os maiores índices da doença, com taxas de 13,58 e 8,57 casos por 100 mil habitantes, respectivamente.

Leia Também:

Anvisa suspende glitter culinário por plástico na composição
Mutirão em Salvador oferece vagas de triagem para cirurgias
Anvisa proíbe venda de produtos para cabelo e sérum facial

Cenário recente reforça preocupação

O panorama observado em 2025 ajuda a dimensionar a gravidade da situação. No ano passado, São Paulo confirmou 881.280 casos de dengue e registrou 1.122 mortes. Além disso, 56 óbitos permanecem em investigação, e 1.461 ocorrências foram classificadas como dengue grave.

Em âmbito nacional, o Ministério da Saúde aponta que o Brasil soma, em 2026, 9.667 casos prováveis da doença, com três mortes ainda em apuração. Já em 2025, o país enfrentou um dos períodos mais críticos, com 1.665.793 casos prováveis e 1.780 óbitos.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Arboviroses Dengue interior paulista São Paulo saúde pública vigilância epidemiológica

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Play

Vídeo: centenas de peixes são encontrados mortos no Dique do Tororó

Play

Catu: moradores denunciam precariedade em posto de saúde improvisado

Play

Pacientes com doenças crônicas ficam sem passe livre em Feira

Play

Setembro também é Roxo: ação reforça luta contra a fibrose cística

x