SAÚDE
RISCO À SAÚDE

Anvisa proíbe venda de produtos para cabelo e sérum facial

Medida determina o recolhimento dos itens irregulares, fabricação e propaganda

Andrêzza Moura

Por Andrêzza Moura

14/01/2026 - 22:52 h
Proibição foi publicada no Diário Oficial da União
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a suspensão da venda e o recolhimento de diversos cosméticos após identificar irregularidades na regularização dos produtos. A medida foi publicada no Diário Oficial da União, na última quinta-feira, 8.

Entre os casos mais destacados está o Sérum Facial Uniformizador Txa, da Adah Beauty, cuja comercialização, distribuição, fabricação, propaganda e uso foram suspensos por apresentar indicação terapêutica indevida, o que não é permitido para cosméticos. A empresa responsável, HF Indústria e Comércio de Cosméticos LTDA, deve retirar os lotes do mercado até regularizar a situação junto aos órgãos competentes.

Anvisa determinou suspensão dos produtos
Anvisa determinou suspensão dos produtos | Foto: Reprodução Marcelo Camargo / Agência Brasil

Outra industria, a RS de Vargas Cosméticos, também foi alvo de fiscalização e teve quatro linhas de produtos proibidas por falta de registro sanitário. São eles: Realinhamento dos Fios Maxx Liss, - Legemaxx Professional, Realinhamento dos Fios Perfecta Liss - Legemaxx Professional, Power Whey - Helen Zamprogno Beauty Hair e Retexturizador Capilar Biotina Supreme Evolution - Eliete Vacari Cosméticos Profissionais.

As empresas afetadas devem cumprir imediatamente a determinação de recolhimento, sob risco de sanções legais.

x