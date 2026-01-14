Urinar em pé gera câncer? Descubra por que médicos recomendam sentar

Pesquisadores apontam que a posição sentada é particularmente benéfica para homens - Foto: Freepik

O influenciador Juliano Floss surpreendeu os colegas de confinamento no BBB 26 ao compartilhar um hábito íntimo que adotou há cerca de um ano: urinar sentado.

Durante a conversa, o jovem de 21 anos explicou que tomou a decisão após ver um vídeo no TikTok que associava o ato de urinar em pé a riscos de saúde, como o desenvolvimento de problemas na próstata.

"Tem 1 ano que eu estou mijando sentado, mas não em lugar público. Só em casa… Alguém me falou que tem um câncer de próstata que o homem desenvolve porque a gente força um músculo toda vez que vai fazer xixi de pé", revelou Floss.

A declaração rapidamente viralizou, gerando debates sobre saúde masculina e higiene nas redes sociais.

Thelminha explica os benefícios médicos

Aproveitando a repercussão, a médica e campeã do BBB 20, Thelminha, gravou um vídeo detalhando os aspectos científicos por trás da fala de Juliano. Segundo a médica, embora para jovens o hábito seja uma escolha pessoal, existem vantagens biológicas claras no relaxamento da musculatura.

"Ao sentar, os músculos da pélvis e da coluna relaxam completamente, o que facilita o esvaziamento total da bexiga", explicou Thelminha.

Ela reforçou que esse esvaziamento completo é fundamental para evitar o acúmulo de resíduos que podem causar infecções urinárias.

O que diz a ciência?

A fala de Juliano e a explicação de Thelminha encontram eco em estudos internacionais. Pesquisadores do Centro Médico da Universidade de Leiden, na Holanda, apontam que a posição sentada é particularmente benéfica para homens com o passar da idade.

Hiperplasia Prostática Benigna (BPH): Com o envelhecimento, a próstata tende a aumentar, dificultando a passagem da urina. Sentar ajuda no relaxamento do assoalho pélvico, compensando essa dificuldade.

Higiene e conforto: Além da saúde, a prática evita respingos e é apontada por internautas como uma forma de "não perder o sono" ao usar o banheiro durante a madrugada.

Recomendação por idade

Thelminha destacou que, para homens mais velhos, urinar sentado pode ser uma recomendação médica direta para lidar com sintomas de próstata aumentada.

Já para os jovens, como Juliano, ela elogiou a preocupação com a saúde preventiva, ressaltando que, embora não seja obrigatório, o hábito promove uma micção mais relaxante e higiênica.