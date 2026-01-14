Vida de mulheres autistas adultas é tema de livro de terapeuta baiana

- Foto: Divulgação

Os desafios relacionados ao espectro autistaserão retratados no livro "Além do Diagnóstico", que será lançado em evento gratuito na na Livraria Escariz, localizada no Shopping Barra, em Salvador, no dia 29 de janeiro, às 19h.

Produzida pela editora Chave Mestra, a publicação tem 240 páginas e reúne uma coletânea com textos de 29 especialistas sobre diferentes olhares realcionados a vivências humanas que transpassam o rótulo clínico.

A terapeuta baiana especialista em desenvolvimento pessoal, Marcela Santana, é uma das autoras e, em seu capítulo, intitulado "O Invisível: uma experiência TTS em um adulto com autismo”, ela aborda sobre o não pertencimento relacionado ao transtorno.

A autora fala sobre as mulheres autistas na vida adulta em texto que retrata o sofrimento subjetivo provocado pela invalidação social, camuflagem constante e sensação de não pertencimento, propondo uma leitura ampliada a partir da Terapia Transpessoal Sistêmica (TTS).

“Este capítulo nasce do desejo de tornar visíveis histórias que, por muito tempo, foram silenciadas e de reafirmar que o pertencimento é um direito”, diz a autora.

A partir do relato clínico de uma mulher autista adulta, casada e mãe, o capítulo evidencia como exclusões familiares e comentários capacitistas impactam diretamente na construção da identidade e bem-estar emocional.

Ao longo do processo terapêutico descrito, a TTS contribuiu para a reorganização emocional da paciente, promovendo redução de dores corporais, fortalecimento da autoestima e maior integração da identidade autista.

Sobre a obra

O livro "Além do Diagnóstico" propõe a ampliação do olhar ao reunir narrativas de profissionais de diversas abordagens que atravessam saúde mental, educação e desenvolvimento humano.

A obra convida o leitor a refletir sobre pertencimento, identidade e cuidado, mostrando que compreender o indivíduo para além do diagnóstico é um passo fundamental para práticas éticas e humanizadas.