Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > CULTURA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

ALÉM DO DIAGNÓSTICO

Vida de mulheres autistas adultas é tema de livro de terapeuta baiana

Lançamento é gratuito e acontece em Salvador, no dia 29 de janeiro

Luiza Nascimento

Por Luiza Nascimento

14/01/2026 - 9:22 h | Atualizada em 14/01/2026 - 11:57
Imagem ilustrativa da imagem Vida de mulheres autistas adultas é tema de livro de terapeuta baiana
-

Os desafios relacionados ao espectro autistaserão retratados no livro "Além do Diagnóstico", que será lançado em evento gratuito na na Livraria Escariz, localizada no Shopping Barra, em Salvador, no dia 29 de janeiro, às 19h.

Produzida pela editora Chave Mestra, a publicação tem 240 páginas e reúne uma coletânea com textos de 29 especialistas sobre diferentes olhares realcionados a vivências humanas que transpassam o rótulo clínico.

Tudo sobre Cultura em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

A terapeuta baiana especialista em desenvolvimento pessoal, Marcela Santana, é uma das autoras e, em seu capítulo, intitulado "O Invisível: uma experiência TTS em um adulto com autismo”, ela aborda sobre o não pertencimento relacionado ao transtorno.

Leia Também:

Pirâmides na Amazônia? Descoberta surpreende e desafia livros
Remição por leitura: entenda como Bolsonaro pode reduzir pena lendo livros
Autor baiano lança livro sobre as diferentes faces do Brasil; conheça

A autora fala sobre as mulheres autistas na vida adulta em texto que retrata o sofrimento subjetivo provocado pela invalidação social, camuflagem constante e sensação de não pertencimento, propondo uma leitura ampliada a partir da Terapia Transpessoal Sistêmica (TTS).

“Este capítulo nasce do desejo de tornar visíveis histórias que, por muito tempo, foram silenciadas e de reafirmar que o pertencimento é um direito”, diz a autora.

A partir do relato clínico de uma mulher autista adulta, casada e mãe, o capítulo evidencia como exclusões familiares e comentários capacitistas impactam diretamente na construção da identidade e bem-estar emocional.

Ao longo do processo terapêutico descrito, a TTS contribuiu para a reorganização emocional da paciente, promovendo redução de dores corporais, fortalecimento da autoestima e maior integração da identidade autista.

Sobre a obra

O livro "Além do Diagnóstico" propõe a ampliação do olhar ao reunir narrativas de profissionais de diversas abordagens que atravessam saúde mental, educação e desenvolvimento humano.

A obra convida o leitor a refletir sobre pertencimento, identidade e cuidado, mostrando que compreender o indivíduo para além do diagnóstico é um passo fundamental para práticas éticas e humanizadas.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

desenvolvimento pessoal espectro autista Identidade Autista pertencimento saúde mental Terapia Transpessoal Sistêmica

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Play

Baiana, filha de Jimmy Cliff e estrela em Hollywood: a vida de Nabiyah Be

Play

Cultura afro ganha destaque com Zebrinha na Bienal Sesc de Dança

Play

É possível tocar em meteoritos na Bahia! Saiba onde viver experiência única

Play

Salvador ganha novo espaço para grandes eventos com a inauguração da ARENA A TARDE

x