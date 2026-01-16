Menu
ATENÇÃO!

Anvisa suspende glitter culinário por plástico na composição

Produtos eram comercializados como comestíveis e utilizados como itens de decoração culinária

Luiza Nascimento

Por Luiza Nascimento

16/01/2026 - 10:53 h
Imagem ilustrativa da imagem Anvisa suspende glitter culinário por plástico na composição
-

A fabricação, venda, propaganda e uso de glitters e folhas de ouro para decoração culinária da marca Morello, foram suspensos, de forma imediata, pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). O documento foi publicado no Diário Oficial da União desta sexta-feira, 16, por meio da Resolução-RE nº 156.

A decisão acontece após a identificação da presença de polímeros plásticos, substâncias não autorizadas em alimentos comercializados como itens comestíveis.

Tudo sobre Saúde em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Os itens foram fabricados pela empresa 3JG Indústria e Comércio de Artigos para Confeitagem Ltda. e vinham sendo divulgados nas redes sociais e vendidos em plataformas de e-commerce para fins culinários.

Entenda a proibição

Após análises, a Anvisa identificou que os produtos continham substâncias não permitidas pela legislação sanitária de alimentos. O ato é proibido no Brasil, conforme o Decreto-Lei nº 986, de 1969, que estabelece as normas básicas sobre alimentos.

“Considerando a presença de substâncias não autorizadas para uso em alimentos nos produtos ‘Pó/brilho para Decoração’, de diversas cores, de marca Morello, e sua indicação/sugestão para uso como ingrediente em alimentos", diz a Anvisa, no documento.

Diante da decisão, os lotes devem ser recolhidos do mercado. Além disso, estabelecimentos de confeitaria e consumidores não devem utilizar os itens em alimentos.

A orientação da agência é de que quem adquiriu os produtos, realize o descarte ou a devolução.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

anvisa decoração culinária glitter comestível proibição de produtos Regulamentação de alimentos Segurança Alimentar

