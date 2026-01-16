ATENÇÃO!
Anvisa suspende glitter culinário por plástico na composição
Produtos eram comercializados como comestíveis e utilizados como itens de decoração culinária
Por Luiza Nascimento
A fabricação, venda, propaganda e uso de glitters e folhas de ouro para decoração culinária da marca Morello, foram suspensos, de forma imediata, pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). O documento foi publicado no Diário Oficial da União desta sexta-feira, 16, por meio da Resolução-RE nº 156.
A decisão acontece após a identificação da presença de polímeros plásticos, substâncias não autorizadas em alimentos comercializados como itens comestíveis.
Os itens foram fabricados pela empresa 3JG Indústria e Comércio de Artigos para Confeitagem Ltda. e vinham sendo divulgados nas redes sociais e vendidos em plataformas de e-commerce para fins culinários.
Entenda a proibição
Após análises, a Anvisa identificou que os produtos continham substâncias não permitidas pela legislação sanitária de alimentos. O ato é proibido no Brasil, conforme o Decreto-Lei nº 986, de 1969, que estabelece as normas básicas sobre alimentos.
“Considerando a presença de substâncias não autorizadas para uso em alimentos nos produtos ‘Pó/brilho para Decoração’, de diversas cores, de marca Morello, e sua indicação/sugestão para uso como ingrediente em alimentos", diz a Anvisa, no documento.
Diante da decisão, os lotes devem ser recolhidos do mercado. Além disso, estabelecimentos de confeitaria e consumidores não devem utilizar os itens em alimentos.
A orientação da agência é de que quem adquiriu os produtos, realize o descarte ou a devolução.
