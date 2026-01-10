Anvisa suspende vendas de remédio para pressão alta; entenda motivo

Decisão foi tomada após notificação de fabricante - Foto: Reprodução| Freepik

Após identificar um erro na embalagem do lote OA3169 do Pantoprazol Sódico Sesqui-Hidratado 40 mg, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou o recolhimento do produto do mercado.

Indicado para o tratamento de problemas gastrointestinais, o medicamento estava sendo comercializado em caixas de Hidroclorotiazida 25 mg, utilizado no controle da pressão arterial. Segundo a Anvisa, a medida inclui a suspensão imediata da distribuição e da venda do lote em todo o Brasil.

Tudo sobre Brasil em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Após notificação da MedQuímica Indústria Farmacêutica Ltda., a agência decidiu pelo recolhimento preventivo do lote para evitar possíveis danos à saúde.

Em nota, a empresa afirmou que o produto não oferece risco imediato aos pacientes. “O produto disponível no mercado não oferece risco imediato à saúde do paciente”, informou.

A MedQuímica também destacou que adotou todas as ações corretivas necessárias e que está colaborando com os órgãos reguladores. A Hidroclorotiazida, medicamento para pressão alta, está entre os mais consumidos do país, com mais de 26 milhões de caixas comercializadas até abril de 2025.