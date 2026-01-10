Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BRASIL
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

RECOLHIMENTO

Anvisa suspende vendas de remédio para pressão alta; entenda motivo

Decisão foi tomada após notificação de fabricante

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

10/01/2026 - 17:53 h
Decisão foi tomada após notificação de fabricante
Decisão foi tomada após notificação de fabricante -

Após identificar um erro na embalagem do lote OA3169 do Pantoprazol Sódico Sesqui-Hidratado 40 mg, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou o recolhimento do produto do mercado.

Indicado para o tratamento de problemas gastrointestinais, o medicamento estava sendo comercializado em caixas de Hidroclorotiazida 25 mg, utilizado no controle da pressão arterial. Segundo a Anvisa, a medida inclui a suspensão imediata da distribuição e da venda do lote em todo o Brasil.

Tudo sobre Brasil em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Após notificação da MedQuímica Indústria Farmacêutica Ltda., a agência decidiu pelo recolhimento preventivo do lote para evitar possíveis danos à saúde.

Leia Também:

Mudou a regra: moradores serão obrigados a descer para buscar entregas
Júpiter pode ser visto a olho nu neste sábado; veja como localizar
PM desaparecido após ameaça de traficantes tinha casamento marcado dois dias depois

Em nota, a empresa afirmou que o produto não oferece risco imediato aos pacientes. “O produto disponível no mercado não oferece risco imediato à saúde do paciente”, informou.

A MedQuímica também destacou que adotou todas as ações corretivas necessárias e que está colaborando com os órgãos reguladores. A Hidroclorotiazida, medicamento para pressão alta, está entre os mais consumidos do país, com mais de 26 milhões de caixas comercializadas até abril de 2025.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

anvisa pressão alta remédio

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Decisão foi tomada após notificação de fabricante
Play

Vídeo: mulher briga com dois PMs e é detida

Decisão foi tomada após notificação de fabricante
Play

Vídeo: jovem é preso após furtar picanha em dois supermercados

Decisão foi tomada após notificação de fabricante
Play

8 de janeiro: Jerônimo Rodrigues surge ao lado de Lula no Planalto

Decisão foi tomada após notificação de fabricante
Play

Porto de Galinhas enfrenta início de ano com movimento turístico fraco

x