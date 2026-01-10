FENÔMENO
Júpiter pode ser visto a olho nu neste sábado; veja como localizar
Planeta estará maior e mais brilhante
Por Luiza Nascimento
Júpiter estará maior e mais brilhante na noite deste sábado, 10, fenômeno que só acontecerá uma vez este ano. Na ocasião, será possível visualizá-lo a olho nu por todo o Brasil.
Segundo a Nasa, a possibilidade existe devido à "oposição", quando existe um alinhamento entre a Terra, Sol e outro um planeta. Neste caso, o globo terrestre estará entre os astros.
Esse tipo de evento acontece com um intervalo de, em média, 398 dias. Assim, a próxima previsão é para 10 de fevereiro de 2027.
Esse é o melhor momento para se observar o planeta porque, quando existie a oposição com o Sol, ele fica visível durante toda a noite. Além disso, Júpiter está mais próximo da Terra, em seu movimento orbital ao redor do Sol, ficando mais brilhante e com maior tempo de observação.
Assim, o planeta vai nascer no Leste, ao pôr do Sol, e se pôr no Oeste, ao nascer da estrela.
Leia Também:
Saiba como ver Júpiter
Caso as condições meteorológicas sejam favoráveis, Júpiter poderá ser visto facilmente a olho nu durante toda a noite.
O planeta estará ao leste, próximo à constelação de Gêmeos, como o ponto mais brilhantes no céu, de coloração suavemente amarelada.
Moradores de todas as regiões do Brasil conseguirão assistir ao fenômeno, que tende a se destacar em locais com pouca presença de luzes artificiais.
Confira oposições de outros planetas em 2026
- 25 de setembro - Netuno
- 4 de outubro - Saturno
- 25 de novembro - Urano
