BRASIL
FENÔMENO

Júpiter pode ser visto a olho nu neste sábado; veja como localizar

Planeta estará maior e mais brilhante

Luiza Nascimento

Por Luiza Nascimento

10/01/2026 - 16:17 h
Imagem ilustrativa da imagem Júpiter pode ser visto a olho nu neste sábado; veja como localizar
-

Júpiter estará maior e mais brilhante na noite deste sábado, 10, fenômeno que só acontecerá uma vez este ano. Na ocasião, será possível visualizá-lo a olho nu por todo o Brasil.

Segundo a Nasa, a possibilidade existe devido à "oposição", quando existe um alinhamento entre a Terra, Sol e outro um planeta. Neste caso, o globo terrestre estará entre os astros.

Esse tipo de evento acontece com um intervalo de, em média, 398 dias. Assim, a próxima previsão é para 10 de fevereiro de 2027.

Esse é o melhor momento para se observar o planeta porque, quando existie a oposição com o Sol, ele fica visível durante toda a noite. Além disso, Júpiter está mais próximo da Terra, em seu movimento orbital ao redor do Sol, ficando mais brilhante e com maior tempo de observação.

Assim, o planeta vai nascer no Leste, ao pôr do Sol, e se pôr no Oeste, ao nascer da estrela.

Leia Também:

Ipea calcula quanto países ricos devem ao planeta por excesso de poluição
Planeta Terra está a beira de um colapso, afirma relatório
170 anos depois, astrônomos indicam novo planeta no Sistema Solar

Saiba como ver Júpiter

Caso as condições meteorológicas sejam favoráveis, Júpiter poderá ser visto facilmente a olho nu durante toda a noite.

O planeta estará ao leste, próximo à constelação de Gêmeos, como o ponto mais brilhantes no céu, de coloração suavemente amarelada.

Moradores de todas as regiões do Brasil conseguirão assistir ao fenômeno, que tende a se destacar em locais com pouca presença de luzes artificiais.

Confira oposições de outros planetas em 2026

  • 25 de setembro - Netuno
  • 4 de outubro - Saturno
  • 25 de novembro - Urano

x