Mutirão em Salvador oferece vagas de triagem para cirurgias

- Foto: Valter Pontes/ Secom

Localizado no bairro Monte Serrat, em Salvador, o Hospital Municipal do Homem (HMH) vai realizar um mutirão de triagem para cirurgias eletivas, nesta sexta-feira, 16. Ao todo, serão 50 vagas destinadas à avaliação de pacientes com indicação cirúrgica.

A ação contempla homens e mulheres, entre 18 e 70 anos, que aguardam avaliação para procedimentos como:

Histerectomia (retirada de mioma);

Colecistectomia por vídeo (cirurgia da vesícula);

Correção de hérnias inguinais, umbilicais e epigástricas.

Como funcionará o atendimento?

O atendimento começa às 7h, portanto, os interessados devem comparecer à unidade antes desse horário, para garantir a vaga. É imprescindível a apresentação de um documento oficial com foto e cartão do Sistema Único de Saúde (SUS).

Durante a triagem, as equipes médicas irão analisar o quadro clínico dos pacientes. Caso possuam, os usuários também devem levar exames de imagem atualizados, como ultrassonografia, tomografia ou ressonância magnética, para agilizar o processo de avaliação.