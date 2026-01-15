SAÚDE
Mutirão em Salvador oferece vagas de triagem para cirurgias
A ação contempla homens e mulheres entre 18 e 70 anos
Por Luiza Nascimento
Localizado no bairro Monte Serrat, em Salvador, o Hospital Municipal do Homem (HMH) vai realizar um mutirão de triagem para cirurgias eletivas, nesta sexta-feira, 16. Ao todo, serão 50 vagas destinadas à avaliação de pacientes com indicação cirúrgica.
A ação contempla homens e mulheres, entre 18 e 70 anos, que aguardam avaliação para procedimentos como:
- Histerectomia (retirada de mioma);
- Colecistectomia por vídeo (cirurgia da vesícula);
- Correção de hérnias inguinais, umbilicais e epigástricas.
Como funcionará o atendimento?
O atendimento começa às 7h, portanto, os interessados devem comparecer à unidade antes desse horário, para garantir a vaga. É imprescindível a apresentação de um documento oficial com foto e cartão do Sistema Único de Saúde (SUS).
Durante a triagem, as equipes médicas irão analisar o quadro clínico dos pacientes. Caso possuam, os usuários também devem levar exames de imagem atualizados, como ultrassonografia, tomografia ou ressonância magnética, para agilizar o processo de avaliação.
