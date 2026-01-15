Menu
SAÚDE
SAÚDE

Mutirão em Salvador oferece vagas de triagem para cirurgias

A ação contempla homens e mulheres entre 18 e 70 anos

Luiza Nascimento

Por Luiza Nascimento

15/01/2026 - 11:40 h
Imagem ilustrativa da imagem Mutirão em Salvador oferece vagas de triagem para cirurgias
-

Localizado no bairro Monte Serrat, em Salvador, o Hospital Municipal do Homem (HMH) vai realizar um mutirão de triagem para cirurgias eletivas, nesta sexta-feira, 16. Ao todo, serão 50 vagas destinadas à avaliação de pacientes com indicação cirúrgica.

A ação contempla homens e mulheres, entre 18 e 70 anos, que aguardam avaliação para procedimentos como:

  • Histerectomia (retirada de mioma);
  • Colecistectomia por vídeo (cirurgia da vesícula);
  • Correção de hérnias inguinais, umbilicais e epigástricas.

Como funcionará o atendimento?

O atendimento começa às 7h, portanto, os interessados devem comparecer à unidade antes desse horário, para garantir a vaga. É imprescindível a apresentação de um documento oficial com foto e cartão do Sistema Único de Saúde (SUS).

Durante a triagem, as equipes médicas irão analisar o quadro clínico dos pacientes. Caso possuam, os usuários também devem levar exames de imagem atualizados, como ultrassonografia, tomografia ou ressonância magnética, para agilizar o processo de avaliação.

x