MINISTÉRIO DA JUSTIÇA

Baiano pode integrar ministério estratégico de Lula; saiba quem

Wellington Cesar Lima já começou a sondar nomes para montar o seu time na pasta

Anderson Ramos

Por Anderson Ramos

16/01/2026 - 17:35 h
Presidente Lula e o novo ministro da Justiça, Wellington César Lima e Silva.
Presidente Lula e o novo ministro da Justiça, Wellington César Lima e Silva.

O recém-empossado ministro da Justiça e Segurança Pública, o jurista Wellington Cesar Lima já começou a sondar nomes para montar o seu time na pasta.

Segundo a coluna de Milena Teixeira do portal Metrópoles, um dos nomes vem da Bahia, estado de Wellington. Se trata de Manoel Teixeira de Matos, cotado para a chefia de gabinete do ministro. Ele inclusive participou da posse de Wellington na quinta-feira, 16, no Palácio do Planalto.

Graduado em Direito, com mestrado na mesma área pela Universidade Federal da Bahiab (Ufba), Manoel atua como e secretário adjunto de Revisão e Consolidação de Atos Normativos na Secretaria Especial para Assuntos Jurídicos da Casa Civil da Presidência da República.

Outro nome cotado para compor a equipe de Wellington é o do advogado Francisco Lucas Costa Veloso. Secretário estadual de Segurança do Piauí, ele aparece como favorito para chefiar a Senasp, principal secretaria da pasta.

Ministro da Justiça Nomeação de secretários segurança pública Wellington Cesar Lima

x