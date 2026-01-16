MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
Baiano pode integrar ministério estratégico de Lula; saiba quem
Wellington Cesar Lima já começou a sondar nomes para montar o seu time na pasta
Por Anderson Ramos
O recém-empossado ministro da Justiça e Segurança Pública, o jurista Wellington Cesar Lima já começou a sondar nomes para montar o seu time na pasta.
Segundo a coluna de Milena Teixeira do portal Metrópoles, um dos nomes vem da Bahia, estado de Wellington. Se trata de Manoel Teixeira de Matos, cotado para a chefia de gabinete do ministro. Ele inclusive participou da posse de Wellington na quinta-feira, 16, no Palácio do Planalto.
Graduado em Direito, com mestrado na mesma área pela Universidade Federal da Bahiab (Ufba), Manoel atua como e secretário adjunto de Revisão e Consolidação de Atos Normativos na Secretaria Especial para Assuntos Jurídicos da Casa Civil da Presidência da República.
Outro nome cotado para compor a equipe de Wellington é o do advogado Francisco Lucas Costa Veloso. Secretário estadual de Segurança do Piauí, ele aparece como favorito para chefiar a Senasp, principal secretaria da pasta.
