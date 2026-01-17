Menu
BRASIL
OBRA MILIONÁRIA

Para conter o mar, cidade mais cara do Brasil aposta em muro na praia

Estrutura é erguida na Praia Central de Balneário Camboriú, em Santa Catarina

Ane Catarine

Por Ane Catarine

17/01/2026 - 7:42 h
Imagem ilustrativa da imagem Para conter o mar, cidade mais cara do Brasil aposta em muro na praia
-

Um muro subterrâneo de cerca de 6 quilômetros de extensão começou a ser construído na Praia Central de Balneário Camboriú, no Litoral Norte de Santa Catarina, com o objetivo de proteger a orla da maré alta.

Segundo a prefeitura municipal, a estrutura de concreto armado terá mais de dois metros de profundidade e funcionará como contenção e barreira contra a erosão costeira.

A obra integra o projeto de reurbanização da orla do município, estimado em mais de R$ 31 milhões.

A orla de Balneário Camboriú é cercada pela Avenida Atlântica, onde estão alguns dos arranha-céus mais altos e luxuosos da cidade.

O município também concentra os imóveis com o metro quadrado mais caro do Brasil, segundo o índice FipeZap.

Entenda a construção do muro

Após uma megaobra de alargamento da faixa de areia, concluída em 2021 e que ampliou a Praia Central para até 70 metros, passaram a surgir poças de água semelhantes a piscinas naturais durante períodos de maré alta.

De acordo com a prefeitura, o muro subterrâneo, construído com concreto armado e base de pedra, atuará como proteção costeira para evitar a formação desses acúmulos de água.

Para a execução da obra, a Prefeitura de Balneário Camboriú obteve licença ambiental do Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina (IMA) e autorização da Secretaria do Patrimônio da União (SPU). O prazo de execução previsto é de 20 meses.

