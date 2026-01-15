Praias quase secretas: conheça cinco refúgios naturais no Brasil

Costa dos Corais - Alagoas - Foto: Reprodução / Gov.br

O turismo de praia no Brasil vive um novo momento. Em vez de destinos superlotados, cresce o interesse por lugares mais silenciosos, cercados por natureza preservada e com propostas sustentáveis. Praias menos conhecidas, muitas delas protegidas por leis ambientais, têm ganhado espaço entre viajantes que buscam experiências mais autênticas.

Atenta a esse movimento, a National Geographic Brasil elaborou uma curadoria com cinco praias fora do circuito tradicional, espalhadas por diferentes regiões do país, que se destacam pela conservação ambiental, pelo acesso controlado e pela integração com comunidades locais.

Falésias e recifes formam cenário intocado em Alagoas

Na Costa dos Corais, no litoral norte de Alagoas, a Praia do Carro Quebrado chama atenção pela combinação de falésias coloridas, mar azul-turquesa e piscinas naturais. Localizada no município de Barra de Santo Antônio, a cerca de 45 quilômetros de Maceió, a região abriga um dos maiores recifes contínuos de corais do Atlântico Sul.

O acesso difícil — feito preferencialmente por buggy ou quadriciclo — ajuda a manter o local preservado. Segundo o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), a área é habitat de mais de 120 espécies de peixes, além de tartarugas marinhas, peixes-boi e extensos bancos de corais. Pesquisadores da Universidade Federal de Alagoas também destacam a importância científica da região para estudos sobre erosão costeira.

Comunidade tradicional sustenta turismo em Ilha Grande

Na Ilha Grande, no litoral sul do Rio de Janeiro, a Praia do Aventureiro é exemplo de turismo comunitário aliado à preservação ambiental. Inserida em uma Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS), a localidade abriga cerca de 100 moradores permanentes, que vivem da pesca e da atividade turística de pequena escala.

A visitação é controlada e limitada a até 500 pessoas por dia, o que ajuda a proteger a área, cercada por remanescentes da Mata Atlântica — bioma que já perdeu grande parte de sua cobertura original. Campings, transporte local e cozinhas tradicionais fazem parte da experiência oferecida pela própria comunidade.

Trilha e lagoa tornam praia selvagem em Florianópolis

Em Florianópolis, a Lagoinha do Leste é um dos principais refúgios naturais da capital catarinense. Protegida por legislação municipal desde 1992, a praia só pode ser acessada por trilhas em meio à mata ou por embarcações, o que naturalmente limita o fluxo de visitantes.

A região abriga espécies raras de aves e anfíbios, algumas ameaçadas de extinção, e se destaca pela lagoa de água doce que se forma atrás da faixa de areia. Trilhas como a do Morro da Coroa oferecem vistas panorâmicas e reforçam o perfil mais aventureiro do destino.

Águas claras e conservação ambiental em Ilhabela



No litoral norte de São Paulo, a Praia do Julião se destaca pela transparência das águas e pelas práticas de conservação ambiental. Localizada entre a Praia da Feiticeira e a Praia Grande, ela faz parte de uma das maiores áreas contínuas de Mata Atlântica preservada do país, protegida pelo Parque Estadual de Ilhabela.

Além de piscinas naturais e boas condições para o mergulho recreativo, o local abriga uma rica fauna marinha, com peixes recifais, crustáceos e tartarugas. A praia conta com infraestrutura turística, mas a recomendação é chegar cedo, especialmente em feriados, para evitar horários de maior movimento.

Falésias e nascentes preservam tranquilidade na Paraíba



Ao sul de João Pessoa, a Praia da Tabatinga mantém um cenário praticamente intocado, com falésias, coqueiros e mar calmo. Inserida em uma Área de Proteção Ambiental (APA), a região é considerada estratégica para a recarga de aquíferos costeiros, graças às nascentes de água doce próximas ao mar.

Com pouca ocupação urbana e estrutura simples, Tabatinga é procurada por quem busca tranquilidade e contato direto com a natureza. Durante a maré baixa, formam-se piscinas naturais ao longo das falésias, tornando o local ainda mais atrativo para banhistas.