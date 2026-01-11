Menu
TURISMO
TURISMO

A 100 km da capital, cidade famosa pelos exageros vira refúgio perfeito

Local combina patrimônio histórico, atrações curiosas e conforto a apenas 100 km da capital paulista

Iarla Queiroz

Por Iarla Queiroz

11/01/2026 - 16:00 h
Conhecida pelos exageros, Itu surpreende com turismo histórico, fazendas centenárias e opções de lazer o ano inteiro
Famosa internacionalmente pelo título de “Cidade dos Exageros”, Itu guarda uma importância que vai muito além das brincadeiras com objetos gigantes. O município do interior paulista é reconhecido como o Berço da República e reúne um dos conjuntos arquitetônicos coloniais mais preservados do estado de São Paulo.

Localizada a cerca de 100 quilômetros da capital, a cidade equilibra passado e presente ao unir igrejas barrocas, casarões históricos, fazendas centenárias e uma infraestrutura moderna voltada ao turismo, lazer e serviços.

História viva que atrai famílias e curiosos

O grande trunfo turístico de Itu está na forma como sua história se revela ao visitante. Caminhar pelas ruas da cidade é revisitar momentos decisivos da formação política do Brasil, com museus, praças e construções que atravessaram séculos.

O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) de 0,773, segundo dados do IBGE, reforça a qualidade da infraestrutura urbana. Isso se traduz em segurança, boa oferta de hospedagem e uma cena gastronômica que mistura a tradição caipira com toques da sofisticação paulista.

Turismo de experiência em crescimento

Nos últimos anos, Itu se consolidou como um polo de turismo de experiência. O destino oferece desde hotéis-fazenda de alto padrão até roteiros religiosos, ecológicos e culturais, atraindo visitantes durante todo o ano.

A proximidade com grandes centros urbanos contribui para um fluxo constante de turistas, que encontram na cidade um refúgio ideal para descansar, consumir cultura e aproveitar a natureza sem abrir mão do conforto.

Parque brasileiro supera Disney e vira o quarto mais visitado do mundo
Quer fugir das praias lotadas de Salvador? Veja 4 destinos perto da capital
Ranking da ONU: Os 10 países mais perigosos do mundo para visitar
Praia de Salvador está entre as 7 melhores do Brasil

O segredo por trás dos objetos gigantes

A fama dos exageros nasceu com o humorista Simplício, responsável por eternizar a ideia de que, em Itu, tudo é maior do que o normal. A herança dessa brincadeira se materializa na Praça dos Exageros e em pontos icônicos como o famoso Orelhão de Itu, que virou parada obrigatória para fotos.

Esse marketing espontâneo e irreverente transformou a cidade em um dos destinos mais reconhecíveis do interior paulista, despertando curiosidade em turistas de todas as idades.

Entre o riso e a história do Brasil

O lado lúdico convive em perfeita harmonia com a relevância histórica. Itu abriga o Museu da Convenção, onde ocorreu, em 1873, a primeira reunião republicana do país — marco fundamental na trajetória política brasileira.

Essa combinação entre folclore popular e patrimônio histórico cria um ambiente único, no qual o aprendizado histórico se mistura à descontração das praças, monumentos e atrações inusitadas.

O que conhecer para ir além dos exageros

Para quem deseja experimentar a verdadeira essência ituana, vale explorar muito mais do que os objetos gigantes. A cidade oferece experiências que estimulam os sentidos e revelam sua identidade histórica e natural:

  • Igreja Matriz Nossa Senhora da Candelária: destaque para o teto pintado e as talhas douradas do barroco paulista;
  • Estrada do Parque: trajeto cercado por mata preservada e formações de varvito;
  • Fazenda do Chocolate: contato com animais, café torrado na hora e lazer rural;
  • Parque Geológico do Varvito: paredões de rochas milenares que revelam eras glaciais;
  • Museu da Energia: antigo sobrado restaurado que narra a evolução da iluminação urbana.

Um convite para viver Itu agora

Circular por ruas que testemunharam o nascimento da República enquanto se diverte com a criatividade dos exageros é uma experiência singular no interior paulista. Itu convida o visitante a desacelerar, explorar museus, igrejas e parques, e descobrir como passado e presente se encontram em um destino que surpreende tanto pelo tamanho quanto pela história.

Entre as dicas indispensáveis estão:

  • uma parada na Praça Padre Miguel para a foto clássica no Orelhão e no Semáforo Gigante;
  • um almoço típico paulista em fazendas como a Capoava ou a Fazenda do Chocolate;
  • e uma tarde dedicada ao Parque do Varvito, um dos monumentos geológicos mais importantes da América do Sul.

x