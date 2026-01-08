Praia de Salvador está entre as 7 melhores do Brasil

Clara Pessoa/Ag. A TARDE - Foto: Divulgação / Prefeitura Municipal

A Bahia volta a ganhar projeção internacional através do seu litoral. Conhecida por unir história, cultura e mar em um mesmo cenário, Salvador aparece em um ranking de peso: a Praia do Porto da Barra foi incluída entre as sete melhores praias do Brasil, segundo a revista National Geographic, uma das publicações mais respeitadas do mundo quando o assunto é turismo e natureza.

Com um litoral extenso e diverso, o Brasil reúne desde praias urbanas cheias de vida até refúgios praticamente intocados. A National Geographic avaliou diferentes regiões do país e selecionou praias que se destacam não apenas pela beleza natural, mas também pela experiência cultural, pelo valor histórico e pelo contato com a natureza.

Copacabana, no Rio, lidera a lista

Para a National Geographic, o topo do ranking pertence à Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. O tradicional arco de areia da Zona Sul carioca representa, segundo a revista, uma síntese do Brasil: prédios à beira-mar, hotéis históricos, quiosques sempre movimentados e uma rotina marcada por esportes, música e encontros.

A publicação descreve o local como um retrato vivo do país, onde o samba ecoa, o vôlei divide espaço com banhistas e o Pão de Açúcar surge ao fundo como um dos cartões-postais mais conhecidos do mundo.

Praia de Copacabana, Rio de Janeiro | Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil

Isolamento e natureza em Lopes Mendes

Na segunda posição aparece Lopes Mendes, em Ilha Grande. O diferencial, segundo a revista, está no isolamento. Com 2,4 quilômetros de extensão e acesso restrito por trilha ou barco, a praia se mantém praticamente livre de construções.

A National Geographic aponta que moradores e visitantes costumam concordar em um ponto: Lopes Mendes é a mais bonita da ilha. O cenário preservado tem poucos sinais de ocupação humana — uma antiga igreja em ruínas e um único bar à beira-mar. Por não contar com infraestrutura turística, a recomendação é que o visitante leve água e alimentação.

Lopes Mendes, Ilha Grande | Foto: Divulgação

Ipanema e sua identidade própria

Ainda no Rio de Janeiro, a Praia de Ipanema aparece como destaque pela personalidade única. Localizada a cerca de meia hora de caminhada de Copacabana, ela carrega um clima mais local e menos turístico, segundo a revista.

Berço da bossa nova e eternizada pela canção Garota de Ipanema, a praia se diferencia pelo visual marcado pelo Morro Dois Irmãos, considerado pela National Geographic ainda mais impressionante do que o cenário da vizinha Copacabana.

Praia de Ipanema, Rio de Janeiro | Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil

Beleza internacionalmente reconhecida em Fernando de Noronha

A Praia do Sancho, em Fernando de Noronha, figura mais uma vez entre as melhores do país. Presença frequente em rankings internacionais, ela é descrita como uma joia natural cercada por falésias cobertas de vegetação, areia dourada e águas em tons de azul-turquesa.

O acesso, feito por escadas que atravessam fendas na rocha, acrescenta um componente de aventura à experiência, reforçando o caráter exclusivo do local.

Praia do Sancho, Fernando de Noronha | Foto: Arquivo/Agência Brasil

Tranquilidade na Costa Verde

Entre Paraty e Ubatuba, a Praia da Fazenda, na Costa Verde fluminense, é apontada como sinônimo de sossego. Montanhas da Mata Atlântica se encontram com uma baía de águas calmas, criando um ambiente de isolamento e silêncio.

A revista destaca que, em muitos dias, é possível aproveitar a praia praticamente sozinho. Em contrapartida, alerta para a infraestrutura limitada, o que exige planejamento por parte dos visitantes.

Praia da Fazenda, Costa Verde | Foto: Divulgação / Prefeitura Municipal

Campeche representa o Sul do Brasil

No Sul do país, a escolhida foi a Praia do Campeche, em Florianópolis. Conhecida pelos ventos constantes, ela se consolidou como um dos principais pontos de kitesurf do Brasil.

Mesmo assim, a National Geographic ressalta que o local também atende quem busca descanso. Dunas suaves, vegetação preservada e a vista para ilhas próximas tornam a praia versátil, capaz de agradar perfis diferentes de visitantes.

Praia do Campeche, Florianópolis | Foto: Divulgação / Prefeitura Municipal

Porto da Barra leva Salvador ao ranking

Fechando a lista, a Praia do Porto da Barra, em Salvador, representa a Bahia no ranking. Para a National Geographic, o local é um encontro raro entre natureza e história.

Situada na Baía de Todos-os-Santos, a praia tem como pano de fundo o Farol da Barra e o Forte de Santo Antônio, símbolos do período colonial brasileiro. Frequentada por moradores, músicos e artistas, ganhou fama nacional por um privilégio pouco comum no país: o pôr do sol visto diretamente do mar, transformando o fim de tarde em um espetáculo à parte.