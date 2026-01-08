Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > CARNAVAL
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

VEM AÍ

Verão de Salvador: evento celebra a diversidade e agita o Rio Vermelho

Projeto é um ato político sobre o samba como espaço de resistência

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

08/01/2026 - 17:29 h
Ator e modelo surdo Maurício Rosário, criador do sinal oficial do Alfabeta em Libras
Ator e modelo surdo Maurício Rosário, criador do sinal oficial do Alfabeta em Libras -

O Carnaval de Salvador está se aproximando e os eventos de verão seguem movimentando a capital baiana. No bairro do Rio Vermelho, no dia 17 de janeiro, acontece o desfile do Bloco Alfabeta, seguido do after “Festa da Apoteose”. As duas iniciativas celebram o samba como espaço de resistência, diversidade e pertencimento para a comunidade LGBTQIAPN+.

O desfile tem início na Rua do Meio, às 15h, e propõe um ato de valorização do protagonismo do samba na diversidade. Com uma bateria inclusiva e a participação de percussionistas com deficiência, o bloco reafirma identidades e promove a acessibilidade dentro da folia.

Tudo sobre Carnaval em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

De acordo com o idealizador do projeto, Adriano Marques, a proposta vai além da festa. “É um bloco para todo mundo, mas feito por e para a nossa comunidade, para contar a história que o machismo e a LGBTfobia tentaram apagar”, afirmou.

Leia Também:

BaianaSystem vira alvo de críticas após anúncio em camarote; entenda
Prefeitura de Salvador faz vistoria em circuitos para o Carnaval 2026
Apaxes do Tororó volta ao Carnaval em 2026 com homenagem a Brown

Entre as atrações da festa estão Portella Açúcar e Casa Criola, que unem o compromisso com a cultura negra e periférica de Salvador, levando referências do Vogue e da Ballroom para a pista.

Os ingressos custam R$ 50 (meia LGBTQIAPN+) e R$ 100 (inteira solidária), com vendas disponíveis no site do Sympla.

Serviço

  • Quando: Sábado, 17 de janeiro de 2025 ás 15 hrs
  • O DESFILE: Primeira saída do Bloco Alfabeta na Rua do Meio (Rio Vermelho). Concentração aberta e acessível.
  • A APÓSTEOSE: After oficial na Casa Rosa (Praça Colombo, 106. Rio Vermelho) ás 18 horas
  • Atrações: Portella Açúcar e Casa Criola (Vogue/Ballroom). Acessibilidade: Libras, audiodescrição e equipe de acolhimento PCD.
  • Ingressos: R$ 50 (Meia LGBTQIAPN+) e R$ 100 (Inteira Solidária), disponíveis na plataforma Sympla

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Carnaval de Salvador Carnaval de Salvador 2026 LGBT rio vermelho

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Ator e modelo surdo Maurício Rosário, criador do sinal oficial do Alfabeta em Libras
Play

Preta Gil recebe homenagem de Luiz Caldas no Carnaval; assista

Ator e modelo surdo Maurício Rosário, criador do sinal oficial do Alfabeta em Libras
Play

VÍDEO: Filha de Tia Má surpreende e pede bênção a Preta Gil

Ator e modelo surdo Maurício Rosário, criador do sinal oficial do Alfabeta em Libras
Play

Em dia de polêmicas, trio de Daniela Mercury quebra e é rebocado

Ator e modelo surdo Maurício Rosário, criador do sinal oficial do Alfabeta em Libras
Play

VÍDEO: Cantor pede namorada em casamento no trio de Kannário

x