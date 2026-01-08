VEM AÍ
Verão de Salvador: evento celebra a diversidade e agita o Rio Vermelho
Projeto é um ato político sobre o samba como espaço de resistência
O Carnaval de Salvador está se aproximando e os eventos de verão seguem movimentando a capital baiana. No bairro do Rio Vermelho, no dia 17 de janeiro, acontece o desfile do Bloco Alfabeta, seguido do after “Festa da Apoteose”. As duas iniciativas celebram o samba como espaço de resistência, diversidade e pertencimento para a comunidade LGBTQIAPN+.
O desfile tem início na Rua do Meio, às 15h, e propõe um ato de valorização do protagonismo do samba na diversidade. Com uma bateria inclusiva e a participação de percussionistas com deficiência, o bloco reafirma identidades e promove a acessibilidade dentro da folia.
De acordo com o idealizador do projeto, Adriano Marques, a proposta vai além da festa. “É um bloco para todo mundo, mas feito por e para a nossa comunidade, para contar a história que o machismo e a LGBTfobia tentaram apagar”, afirmou.
Entre as atrações da festa estão Portella Açúcar e Casa Criola, que unem o compromisso com a cultura negra e periférica de Salvador, levando referências do Vogue e da Ballroom para a pista.
Os ingressos custam R$ 50 (meia LGBTQIAPN+) e R$ 100 (inteira solidária), com vendas disponíveis no site do Sympla.
Serviço
- Quando: Sábado, 17 de janeiro de 2025 ás 15 hrs
- O DESFILE: Primeira saída do Bloco Alfabeta na Rua do Meio (Rio Vermelho). Concentração aberta e acessível.
- A APÓSTEOSE: After oficial na Casa Rosa (Praça Colombo, 106. Rio Vermelho) ás 18 horas
- Atrações: Portella Açúcar e Casa Criola (Vogue/Ballroom). Acessibilidade: Libras, audiodescrição e equipe de acolhimento PCD.
- Ingressos: R$ 50 (Meia LGBTQIAPN+) e R$ 100 (Inteira Solidária), disponíveis na plataforma Sympla
