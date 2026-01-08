Menu
VERÃO
FESTA

Sambaiana abre ensaios de verão com show no Rio Vermelho

Grupo feminino retoma formato consagrado e celebra o samba em Salvador

Beatriz Santos

Por Beatriz Santos

08/01/2026 - 13:09 h
Sambaiana inicia temporada de Ensaios de Verão
Sambaiana inicia temporada de Ensaios de Verão

A Sambaiana inicia neste sábado, 10 de janeiro, a partir das 21h, a temporada de Ensaios de Verão, no Colaboraê, localizado no bairro do Rio Vermelho, em Salvador. A abertura marca o retorno de um formato já consagrado pelo grupo e que se firmou como parte do calendário cultural da cidade durante o verão.

Mais do que um show, o ensaio se consolida como um momento de encontro entre a banda e o público que acompanha sua trajetória ao longo do ano. A proposta é transformar o palco em um espaço de troca, pertencimento e celebração coletiva, reafirmando o samba como linguagem central da experiência.

Com um repertório que passeia pelo samba tradicional, releituras marcantes e canções autorais, a apresentação dialoga diretamente com a identidade construída pela Sambaiana ao longo de sua caminhada.

Entre os destaques está “Movimento Absurdo”, lançamento mais recente do grupo, em parceria com Aila Menezes.

Formada por mulheres, a Sambaiana vem se destacando na cena cultural de Salvador e também no cenário nacional por unir potência artística, identidade e representatividade.

Cada apresentação ultrapassa o entretenimento e se afirma como um ato de celebração cultural, convidando o público a viver o samba com corpo em movimento, leveza e energia. Os ingressos estão à venda no Sympla.

