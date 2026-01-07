Cuidado no verão: médicos alertam sobre queda de imunidade nas festas

Maratona de eventos atrai milhares de pessoas, mas também acende um alerta entre médicos sobre os impactos desse ritmo no organismo - Foto: Freepik

Com a chegada do verão, a Bahia entra em um período marcado por festas consecutivas, calor intenso e mudanças bruscas na rotina.

Entre janeiro e fevereiro, a chamada maratona de eventos atrai milhares de pessoas, mas também acende um alerta entre médicos sobre os impactos desse ritmo no organismo e a possível queda da imunidade.

Tudo sobre Verão em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A combinação de alimentação irregular, consumo frequente de bebidas alcoólicas, poucas horas de sono e desidratação pode comprometer o equilíbrio do corpo. Segundo a infectologista Maria Alice Sena, o funcionamento adequado do organismo depende de cuidados básicos que costumam ser negligenciados nessa época.

“A falta de alimentação leva à baixa das taxas de glicose no sangue, o que pode causar sintomas desagradáveis e riscos à saúde, principalmente para o cérebro”, explica. Ela ressalta que pausas eventuais nas refeições não afetam diretamente o sistema imunológico, mas provocam indisposição, letargia e alterações no estado mental.



Outro fator recorrente durante o período festivo é o consumo contínuo de álcool. Mesmo sem exageros pontuais, o hábito pode trazer consequências importantes.

“O consumo contínuo de álcool, principalmente quando utilizado como única fonte de calorias, pode levar a complicações no organismo, sendo a mais frequente as alterações no fígado, a depleção das reservas de vitaminas e a alteração da capacidade de atenção e de tomada de decisão”, afirma a especialista.

Em casos de excessos, os riscos aumentam e podem incluir desidratação, intoxicação aguda, vômitos, rebaixamento do nível de consciência, infecções respiratórias por broncoaspiração e até coma alcoólico.

A desidratação, comum no verão, nem sempre é percebida de imediato. De acordo com Maria Alice, a sede é apenas o primeiro sinal de alerta. “Boca seca, tontura, cansaço, náuseas, pele pegajosa, confusão mental e urina bem concentrada e em pouca quantidade são sinais de alerta”, lista.

As noites mal dormidas também interferem diretamente na saúde. “O sono é responsável pelo restabelecimento das funções orgânicas; ele é reparador. A privação frequente pode levar a confusão mental, dificuldade de raciocínio e tontura”, explica a infectologista. Segundo ela, o estresse crônico causado pela falta de descanso compromete a capacidade de resposta do organismo, refletindo inclusive na imunidade.

O corpo costuma dar sinais claros quando chega ao limite, e ignorá-los pode agravar o quadro. “A fadiga pode se manifestar por dificuldade em iniciar ou manter atividades, sensação persistente de falta de energia, desejo constante de descansar, lentidão cognitiva e física, além de sintomas associados como dor de cabeça, irritabilidade e distúrbios do sono”, alerta.

Apesar dos riscos, é possível aproveitar as festas sem comprometer a saúde. “Precisamos manter a moderação sempre. Alimentar-se adequadamente, hidratar-se constantemente, evitar o consumo excessivo de bebida alcoólica ou drogas recreativas, evitar exposição solar excessiva, usar protetor solar e respeitar os limites físicos do corpo”, orienta Maria Alice. Ela também reforça a importância do repouso após eventos que exigem gasto incomum de energia.

Para quem pretende encarar a temporada de festas, o planejamento é essencial. “Preparar-se antecipadamente para as maratonas de festas, organizando trajetos que garantam acesso à alimentação adequada e à hidratação com produtos de boa procedência é fundamental”, afirma.

A infectologista recomenda ainda evitar aglomerações caso o calendário vacinal não esteja atualizado, respeitar períodos de descanso, evitar excessos de álcool e substâncias que afetem a capacidade de decisão e manter a prática de sexo seguro. “Em caso de qualquer falha, é importante buscar atendimento médico imediato para as profilaxias”, completa.