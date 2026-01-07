Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > VERÃO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

FESTA!

Open Verão estreia temporada com música e alto astral no Pelourinho

Evento aposta em música, pôr do sol e clima único no Centro Histórico

Beatriz Santos

Por Beatriz Santos

07/01/2026 - 14:57 h
Verão em Salvador ganha uma abertura oficial em janeiro
Verão em Salvador ganha uma abertura oficial em janeiro -

O verão em Salvador ganha uma abertura oficial no dia 10 de janeiro com a festa Open Verão, marcada para acontecer no Pátio da Ordem Terceira, no Pelourinho. A proposta é aquecer o Centro Histórico com música, alto astral e uma atmosfera que combina o pôr do sol com a energia típica da estação mais quente do ano.

Idealizado pelos empresários Diego Queiroz, José Francisco e Rodrigo Rodrigues, da All Saints Entretenimento, o Open Verão é realizado em parceria com a SSA Live e tem direção de Fernando Magno.

Tudo sobre Verão em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Bell Marques e mais: pré-carnaval de Itabuna traz atrações de peso da Bahia
Margareth Menezes celebra 25 anos de álbum com show em Salvador
Gratuito! Gabriel Mercury traz misturas de ritmo em show de verão

A iniciativa nasce com a proposta de unir produção de alto nível e clima de celebração, transformando a abertura do verão em uma experiência marcante no calendário cultural da cidade.

O cenário escolhido reforça a experiência: sob a luz do fim de tarde, o público poderá curtir atrações pensadas especialmente para embalar o início da estação. No palco, Bailinho de Quinta, Tiri de Castro e Larissa Mello comandam os shows com repertórios que dialogam com o clima leve e festivo do verão soteropolitano.

Além das apresentações ao vivo, a pista será animada pelos DJ’s Dill Lima e Mary Jane Beck, responsáveis por manter a energia lá em cima e o público dançando durante toda a festa.

Os ingressos já estão disponíveis para venda na plataforma Sympla. A expectativa é de uma noite que reúna música boa, vibração positiva e a atmosfera única do Centro Histórico de Salvador, consolidando o Open Verão como um dos eventos mais aguardados do início da estação.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

festa Salvador verão

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Verão em Salvador ganha uma abertura oficial em janeiro
Play

VÍDEO: Ivete diz como conheceu Margareth Menezes: "Tesão nela"

Verão em Salvador ganha uma abertura oficial em janeiro
Play

Já é Carnaval? Timbalada leva multidão para o Farol da Barra

Verão em Salvador ganha uma abertura oficial em janeiro
Play

Carla Perez é flagrada disfarçada em show de pagodão de Saulo; veja

Verão em Salvador ganha uma abertura oficial em janeiro
Play

Filho de traficante, Oruam se revolta após cancelar show no Carnaval de Salvador

x