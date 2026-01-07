Open Verão estreia temporada com música e alto astral no Pelourinho

Verão em Salvador ganha uma abertura oficial em janeiro - Foto: Divulgação

O verão em Salvador ganha uma abertura oficial no dia 10 de janeiro com a festa Open Verão, marcada para acontecer no Pátio da Ordem Terceira, no Pelourinho. A proposta é aquecer o Centro Histórico com música, alto astral e uma atmosfera que combina o pôr do sol com a energia típica da estação mais quente do ano.

Idealizado pelos empresários Diego Queiroz, José Francisco e Rodrigo Rodrigues, da All Saints Entretenimento, o Open Verão é realizado em parceria com a SSA Live e tem direção de Fernando Magno.

A iniciativa nasce com a proposta de unir produção de alto nível e clima de celebração, transformando a abertura do verão em uma experiência marcante no calendário cultural da cidade.



O cenário escolhido reforça a experiência: sob a luz do fim de tarde, o público poderá curtir atrações pensadas especialmente para embalar o início da estação. No palco, Bailinho de Quinta, Tiri de Castro e Larissa Mello comandam os shows com repertórios que dialogam com o clima leve e festivo do verão soteropolitano.

Além das apresentações ao vivo, a pista será animada pelos DJ’s Dill Lima e Mary Jane Beck, responsáveis por manter a energia lá em cima e o público dançando durante toda a festa.

Os ingressos já estão disponíveis para venda na plataforma Sympla. A expectativa é de uma noite que reúna música boa, vibração positiva e a atmosfera única do Centro Histórico de Salvador, consolidando o Open Verão como um dos eventos mais aguardados do início da estação.