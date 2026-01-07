FESTA!
Open Verão estreia temporada com música e alto astral no Pelourinho
Evento aposta em música, pôr do sol e clima único no Centro Histórico
Por Beatriz Santos
O verão em Salvador ganha uma abertura oficial no dia 10 de janeiro com a festa Open Verão, marcada para acontecer no Pátio da Ordem Terceira, no Pelourinho. A proposta é aquecer o Centro Histórico com música, alto astral e uma atmosfera que combina o pôr do sol com a energia típica da estação mais quente do ano.
Idealizado pelos empresários Diego Queiroz, José Francisco e Rodrigo Rodrigues, da All Saints Entretenimento, o Open Verão é realizado em parceria com a SSA Live e tem direção de Fernando Magno.
Leia Também:
A iniciativa nasce com a proposta de unir produção de alto nível e clima de celebração, transformando a abertura do verão em uma experiência marcante no calendário cultural da cidade.
O cenário escolhido reforça a experiência: sob a luz do fim de tarde, o público poderá curtir atrações pensadas especialmente para embalar o início da estação. No palco, Bailinho de Quinta, Tiri de Castro e Larissa Mello comandam os shows com repertórios que dialogam com o clima leve e festivo do verão soteropolitano.
Além das apresentações ao vivo, a pista será animada pelos DJ’s Dill Lima e Mary Jane Beck, responsáveis por manter a energia lá em cima e o público dançando durante toda a festa.
Os ingressos já estão disponíveis para venda na plataforma Sympla. A expectativa é de uma noite que reúna música boa, vibração positiva e a atmosfera única do Centro Histórico de Salvador, consolidando o Open Verão como um dos eventos mais aguardados do início da estação.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes