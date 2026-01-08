TURISMO
Ranking da ONU: Os 10 países mais perigosos do mundo para visitar
Lista revela destinos paradisíacos com altas taxas de criminalidade
Por Isabela Cardoso
Ao planejar as férias dos sonhos, fatores como paisagens paradisíacas e custos costumam liderar a escolha dos turistas. No entanto, a segurança tornou-se um item decisivo no planejamento global.
Um estudo recente do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC), baseado em dados consolidados, mapeou os locais onde as taxas de homicídios e atividades de gangues exigem atenção redobrada dos visitantes.
O ranking expõe um contraste amargo: muitos dos países citados são destinos famosos por suas águas cristalinas, mas que enfrentam crises internas severas ligadas ao narcotráfico e ao crime organizado.
Abaixo, listamos as nações com os maiores índices de criminalidade por cada 100 mil habitantes, conforme o relatório da ONU:
- Jamaica (53,34): Lidera a lista como o país mais perigoso do mundo no período analisado.
- São Vicente e Granadinas (40,41): Sofre com o tráfico de armas ilegais e guerras entre gangues.
- Trindade e Tobago (39,52): Registrou um crescimento acelerado da violência na última década.
- Santa Lúcia (36,70): Destino caribenho onde o conflito entre facções eleva os riscos.
- Honduras (35,09): Apesar do índice alto, conseguiu reduzir os números em comparação aos anos anteriores.
- África do Sul (33,96): Enfrenta crime organizado em setores industriais e rotas internacionais de tráfico.
- Bahamas (31,22): Contraste severo entre o luxo turístico e a violência urbana.
- São Cristóvão e Nevis (29,41): Elevada letalidade mesmo sendo um território de pequena extensão.
- Belize (27,88): Taxas impulsionadas pelo tráfico de drogas e de pessoas na América Central.
- Equador (26,99): Atualmente o país mais perigoso da América do Sul devido ao domínio de gangues locais.
Dicas de segurança para viagens internacionais
Se o seu destino estiver em uma dessas regiões, especialistas recomendam cautela máxima:
- Consulte o Itamaraty: Antes de embarcar, verifique os alertas consulares do Ministério das Relações Exteriores do Brasil.
- Evite áreas periféricas: Concentre-se em zonas turísticas monitoradas e evite deslocamentos noturnos por conta própria.
- Seguro Viagem: Certifique-se de contratar uma apólice que ofereça ampla cobertura e suporte em situações de emergência.
