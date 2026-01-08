Menu
TURISMO
TURISMO

Ranking da ONU: Os 10 países mais perigosos do mundo para visitar

Lista revela destinos paradisíacos com altas taxas de criminalidade

Isabela Cardoso

Por Isabela Cardoso

08/01/2026 - 22:05 h
Estudo mapeou os locais onde as taxas de homicídios e atividades de gangues exigem atenção
Estudo mapeou os locais onde as taxas de homicídios e atividades de gangues exigem atenção

Ao planejar as férias dos sonhos, fatores como paisagens paradisíacas e custos costumam liderar a escolha dos turistas. No entanto, a segurança tornou-se um item decisivo no planejamento global.

Um estudo recente do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC), baseado em dados consolidados, mapeou os locais onde as taxas de homicídios e atividades de gangues exigem atenção redobrada dos visitantes.

O ranking expõe um contraste amargo: muitos dos países citados são destinos famosos por suas águas cristalinas, mas que enfrentam crises internas severas ligadas ao narcotráfico e ao crime organizado.

Os países com os maiores índices de criminalidade do mundo

Abaixo, listamos as nações com os maiores índices de criminalidade por cada 100 mil habitantes, conforme o relatório da ONU:

  1. Jamaica (53,34): Lidera a lista como o país mais perigoso do mundo no período analisado.
  2. São Vicente e Granadinas (40,41): Sofre com o tráfico de armas ilegais e guerras entre gangues.
  3. Trindade e Tobago (39,52): Registrou um crescimento acelerado da violência na última década.
  4. Santa Lúcia (36,70): Destino caribenho onde o conflito entre facções eleva os riscos.
  5. Honduras (35,09): Apesar do índice alto, conseguiu reduzir os números em comparação aos anos anteriores.
  6. África do Sul (33,96): Enfrenta crime organizado em setores industriais e rotas internacionais de tráfico.
  7. Bahamas (31,22): Contraste severo entre o luxo turístico e a violência urbana.
  8. São Cristóvão e Nevis (29,41): Elevada letalidade mesmo sendo um território de pequena extensão.
  9. Belize (27,88): Taxas impulsionadas pelo tráfico de drogas e de pessoas na América Central.
  10. Equador (26,99): Atualmente o país mais perigoso da América do Sul devido ao domínio de gangues locais.

Dicas de segurança para viagens internacionais

Se o seu destino estiver em uma dessas regiões, especialistas recomendam cautela máxima:

  • Consulte o Itamaraty: Antes de embarcar, verifique os alertas consulares do Ministério das Relações Exteriores do Brasil.
  • Evite áreas periféricas: Concentre-se em zonas turísticas monitoradas e evite deslocamentos noturnos por conta própria.
  • Seguro Viagem: Certifique-se de contratar uma apólice que ofereça ampla cobertura e suporte em situações de emergência.

