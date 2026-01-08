Salvador ganha novos voos e encurta distância para o Caribe e EUA

Retorno das operações da Copa Airlines entre Salvador e a Cidade do Panamá - Foto: Divulgação

A malha aérea internacional da Bahia ganha um reforço estratégico com o retorno das operações da Copa Airlines entre Salvador e a Cidade do Panamá. A rota, que havia sido suspensa durante a pandemia, foi restabelecida com quatro frequências semanais, consolidando a capital baiana como o primeiro ponto de retorno da companhia na região Nordeste.

A operação não visa apenas o turismo emissivo, mas posiciona Salvador como um portão de entrada para o mercado internacional, conectando o estado a 80 destinos em 32 países através do hub panamenho.

O cronograma foi desenhado para facilitar conexões imediatas no "Hub das Américas" no Panamá:

Dias de operação: Segundas, terças, quintas e sábados.

Horário de saída (Salvador): Entre 00h00 e 01h25.

Benefícios: Chegada ao Panamá logo pela manhã, permitindo conexões rápidas para destinos como Estados Unidos, México, Caribe e Canadá.

O horário estratégico permite que o passageiro chegue ao Panamá no início da manhã, facilitando a logística de conexões sem a necessidade de novos trâmites de imigração ou redespacho de bagagem para quem segue viagem para outros países.

Sobre a aeronave

A rota será operada pelo Boeing 737-800, uma aeronave consolidada pela sua eficiência e conforto em voos internacionais de média distância. A configuração está dividida em 16 passageiros na Classe Executiva e 150 passageiros na Classe Econômica.

Expectativas de mercado

A estimativa da companhia é audaciosa e reflete o potencial turístico da Bahia. Segundo Monica Afonso, gerente de vendas da Copa Airlines, a expectativa é transportar mais de 55 mil passageiros ao longo do primeiro ano, mantendo uma taxa média de ocupação de 80%.

“Isso é muito importante porque não só fomenta a economia local e traz mais turistas, como também facilita o acesso do soteropolitano e do nordestino a mais de 80 destinos em 32 países. É um intercâmbio que gera negócios em ambas as pontas”, destaca Monica.

O cenário nacional

Com a inclusão de Salvador, a Copa Airlines passa a operar em oito cidades brasileiras. Em janeiro, a companhia atinge a marca de mais de 90 voos semanais saindo do Brasil, integrando a capital baiana a uma rede que inclui São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Belo Horizonte, Porto Alegre, Manaus e Florianópolis.

Além da agilidade nas conexões, a operação mantém o programa de stopover, que permite a permanência no Panamá por até sete dias sem custos adicionais na tarifa, uma estratégia para incentivar o fluxo de passageiros que buscam múltiplos destinos em uma única jornada.

Infraestrutura e colaboração estratégica

A retomada da rota é apontada pela administração aeroportuária como o resultado de um planejamento de longo prazo que envolveu desde obras físicas até articulação política. Para Júlio Ribas, CEO da Vinci Airports, a conquista reflete a maturidade da infraestrutura local.

“A conquista dessa rota não é surpresa; é algo que foi plantado primeiro com a reforma da infraestrutura. Você precisa de condições adequadas para receber aeronaves e passageiros”, afirma Ribas. O executivo ressalta que o modelo colaborativo entre governo, município e o trade turístico foi fundamental. “É a confirmação de que o modelo funciona: colaboração e infraestrutura adequada”.