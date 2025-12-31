Após panes em voos de Lula, FAB avalia compra de aeronave presidencial

- Foto: Divulgação/FAB

A Força Aérea Brasileira (FAB) avalia alternativas disponíveis no mercado para a compra de uma nova aeronave presidencial. O levantamento ocorre após uma série de problemas enfrentados pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com aviões usados em viagens oficiais desde o ano passado.

De acordo com o balanço mais recente da FAB, foram registradas três ocorrências em 2024 envolvendo a aeronave presidencial VC-1 e uma neste ano com a aeronave C-105 Amazonas.

O episódio mais recente ocorreu em outubro deste ano, quando Lula viajaria para cumprir agenda na Ilha de Marajó, no Pará. Segundo o presidente, o avião apresentou uma falha técnica antes da decolagem.

Em 2024, o VC-1 também apresentou problema técnico logo após decolar do Aeroporto Internacional Felipe Ángeles, próximo à Cidade do México.

A falha foi resolvida durante o voo, mas a aeronave precisou permanecer no ar por cerca de cinco horas.

Após o incidente, Lula declarou que pretendia adquirir uma nova aeronave para a Presidência, o que ainda não ocorreu.

Compra burocrática

No processo de aquisição de uma aeronave presidencial, a FAB atua como órgão executor do governo federal. O levantamento técnico em andamento, portanto, atende a uma demanda da própria Presidência da República.

A compra de um avião desse porte, no entanto, pode levar anos para ser concluída. Isso porque se trata de um mercado restrito e sujeito a requisitos técnicos específicos, o que torna o processo mais complexo.