Parque brasileiro supera Disney e vira o quarto mais visitado do mundo

Parque aquático de Olímpia fica entre os mais visitados do planeta - Foto: Divulgação

Conhecida como a “Orlando brasileira”, a cidade de Olímpia, no interior de São Paulo, voltou a chamar atenção no cenário internacional do turismo. Um de seus principais parques aquáticos apareceu como o quarto mais visitado do mundo em 2024, de acordo com levantamento da Themed Entertainment Association (TEA).

O estudo aponta que o complexo recebeu mais de 1,8 milhão de visitantes ao longo do ano, número suficiente para ultrapassar parques aquáticos operados por gigantes como Disney e Universal.

Mesmo com queda, parque mantém protagonismo

Apesar do desempenho expressivo, o parque registrou uma redução de 5,3% em comparação a 2023, quando havia recebido cerca de 1,9 milhão de pessoas. Ainda assim, o Thermas dos Laranjais segue como uma das maiores referências do setor, mantendo posição de destaque no turismo mundial.

Na América Latina e no Caribe, o complexo ocupa o primeiro lugar com ampla vantagem sobre o segundo colocado, localizado nas Bahamas.

Outro parque de Olímpia também aparece no ranking

O levantamento da TEA também destacou o Hot Beach, outro parque aquático localizado na cidade. O empreendimento apareceu na 18ª posição mundial em 2024, após receber 1,1 milhão de visitantes.

O número representa um crescimento de 5,3% em relação a 2023, quando o parque havia registrado 1,06 milhão de pessoas. No ranking da América Latina e Caribe, o Hot Beach ficou na quarta colocação.

Interior paulista em evidência no turismo global

Os dados reforçam o crescimento dos parques aquáticos brasileiros, especialmente no interior de São Paulo, que vem ganhando projeção internacional. Olímpia, sozinha, concentra 25% dos parques aquáticos mais visitados do mundo, segundo a pesquisa.

De acordo com estimativas da prefeitura, a expectativa é que a cidade receba mais de um milhão de turistas durante a alta temporada do verão de 2026.

Entenda como o levantamento é feito

O relatório da Themed Entertainment Association é divulgado anualmente em parceria com as consultorias Entertainment + Culture Advisors (ECA) e The Park Database. O estudo reúne dados oficiais fornecidos pelos parques, balanços financeiros e, mais recentemente, informações de geolocalização por celulares para estimar o fluxo de visitantes em tempo real.

Além disso, são avaliadas tendências do turismo, taxas de ocupação hoteleira e os impactos de novos investimentos ou eventos sazonais sobre a movimentação turística.