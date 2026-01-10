TURISMO
Parque brasileiro supera Disney e vira o quarto mais visitado do mundo
Complexo de Olímpia recebeu mais de 1,8 milhão de visitantes e lidera ranking da América Latina e Caribe
Por Iarla Queiroz
Conhecida como a “Orlando brasileira”, a cidade de Olímpia, no interior de São Paulo, voltou a chamar atenção no cenário internacional do turismo. Um de seus principais parques aquáticos apareceu como o quarto mais visitado do mundo em 2024, de acordo com levantamento da Themed Entertainment Association (TEA).
O estudo aponta que o complexo recebeu mais de 1,8 milhão de visitantes ao longo do ano, número suficiente para ultrapassar parques aquáticos operados por gigantes como Disney e Universal.
Mesmo com queda, parque mantém protagonismo
Apesar do desempenho expressivo, o parque registrou uma redução de 5,3% em comparação a 2023, quando havia recebido cerca de 1,9 milhão de pessoas. Ainda assim, o Thermas dos Laranjais segue como uma das maiores referências do setor, mantendo posição de destaque no turismo mundial.
Na América Latina e no Caribe, o complexo ocupa o primeiro lugar com ampla vantagem sobre o segundo colocado, localizado nas Bahamas.
Outro parque de Olímpia também aparece no ranking
O levantamento da TEA também destacou o Hot Beach, outro parque aquático localizado na cidade. O empreendimento apareceu na 18ª posição mundial em 2024, após receber 1,1 milhão de visitantes.
O número representa um crescimento de 5,3% em relação a 2023, quando o parque havia registrado 1,06 milhão de pessoas. No ranking da América Latina e Caribe, o Hot Beach ficou na quarta colocação.
Interior paulista em evidência no turismo global
Os dados reforçam o crescimento dos parques aquáticos brasileiros, especialmente no interior de São Paulo, que vem ganhando projeção internacional. Olímpia, sozinha, concentra 25% dos parques aquáticos mais visitados do mundo, segundo a pesquisa.
De acordo com estimativas da prefeitura, a expectativa é que a cidade receba mais de um milhão de turistas durante a alta temporada do verão de 2026.
Entenda como o levantamento é feito
O relatório da Themed Entertainment Association é divulgado anualmente em parceria com as consultorias Entertainment + Culture Advisors (ECA) e The Park Database. O estudo reúne dados oficiais fornecidos pelos parques, balanços financeiros e, mais recentemente, informações de geolocalização por celulares para estimar o fluxo de visitantes em tempo real.
Além disso, são avaliadas tendências do turismo, taxas de ocupação hoteleira e os impactos de novos investimentos ou eventos sazonais sobre a movimentação turística.
