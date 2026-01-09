Menu
HOME > TURISMO
TURISMO

Quer fugir das praias lotadas de Salvador? Veja 4 destinos perto da capital

Praias, vilas charmosas e cidades históricas a poucas horas de Salvador viram refúgio ideal para descansar no feriadão

Iarla Queiroz

Por Iarla Queiroz

09/01/2026 - 17:10 h
Conheça quatro destinos próximos de Salvador
Conheça quatro destinos próximos de Salvador

Viajar para fora de Salvador não exige longas horas na estrada nem planejamento complexo. Cercada por praias, ilhas e cidades históricas, a capital baiana permite mudar completamente de cenário em poucas horas, aproveitando o melhor do litoral e do Recôncavo sem sair do estado.

Para quem quer aproveitar um feriadão prolongado, alguns destinos próximos se destacam pela facilidade de acesso, diversidade de experiências e clima de descanso imediato.

Praia do Forte une natureza preservada e estrutura turística

Localizada a cerca de 80 quilômetros ao norte de Salvador, a Praia do Forte é um dos destinos mais completos da região. O vilarejo combina praias de águas claras, piscinas naturais e uma vila charmosa, com boa oferta de restaurantes, pousadas e hotéis.

O contato com a natureza é um dos principais atrativos. Áreas de preservação, trilhas leves e a atmosfera tranquila tornam o destino ideal tanto para famílias quanto para casais que buscam conforto sem abrir mão do sossego.

Praia do Forte
Praia do Forte | Foto: Reprodução / Wikipédia

Morro de São Paulo atrai quem busca praias e clima descontraído

Na Ilha de Tinharé, Morro de São Paulo segue como um dos destinos mais procurados por quem sai de Salvador em busca de praias paradisíacas. O acesso por barco ou transporte combinado já antecipa a sensação de viagem fora do comum.

As praias numeradas oferecem experiências variadas, que vão das faixas mais movimentadas às áreas mais tranquilas. A ausência de carros e o clima informal reforçam a sensação de refúgio, fazendo do local uma escolha frequente durante todo o ano.

Ilha de Tinharé, Morro de São Paulo
Ilha de Tinharé, Morro de São Paulo | Foto: Reprodução / Wikipédia

Ilha de Itaparica é opção rápida para desacelerar

Com acesso fácil por ferry-boat ou catamarã, a Ilha de Itaparica é uma das alternativas mais próximas da capital. A curta travessia permite até viagens de bate-volta, embora muitos visitantes optem por passar alguns dias no local.

As praias calmas, o ritmo interiorano e as cidades históricas preservam um estilo de vida mais tranquilo. É um destino indicado para quem quer descanso, contato com moradores e menos agitação turística.

Ilha de Itaparica
Ilha de Itaparica | Foto: Prefeitura de Itaparica

Cachoeira revela história e cultura no Recôncavo Baiano

A cerca de 120 quilômetros de Salvador, Cachoeira é um dos municípios mais importantes do Recôncavo Baiano. A cidade se destaca pelo conjunto arquitetônico preservado, igrejas coloniais e forte presença da cultura afro-brasileira.

Entre os principais atrativos estão:

  • Centro histórico tombado
  • Relação direta com o rio Paraguaçu
  • Festas tradicionais e manifestações culturais

Cachoeira é ideal para quem deseja ir além das praias e mergulhar na história e na identidade da Bahia.

Imagem ilustrativa da imagem Quer fugir das praias lotadas de Salvador? Veja 4 destinos perto da capital
| Foto: Reprodução / Redes Sociais

Qual destino escolher no feriadão?

A escolha depende do perfil do viajante. Enquanto alguns destinos priorizam mar e descanso, outros oferecem experiências culturais e históricas. Fatores como clima e época do ano também influenciam no planejamento.

Com tantas opções a poucas horas de distância, Salvador se consolida como ponto estratégico para quem deseja explorar diferentes paisagens e vivências sem enfrentar longas viagens, valorizando a diversidade e a autenticidade do estado.

x