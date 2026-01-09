TURISMO
Quer fugir das praias lotadas de Salvador? Veja 4 destinos perto da capital
Praias, vilas charmosas e cidades históricas a poucas horas de Salvador viram refúgio ideal para descansar no feriadão
Por Iarla Queiroz
Viajar para fora de Salvador não exige longas horas na estrada nem planejamento complexo. Cercada por praias, ilhas e cidades históricas, a capital baiana permite mudar completamente de cenário em poucas horas, aproveitando o melhor do litoral e do Recôncavo sem sair do estado.
Para quem quer aproveitar um feriadão prolongado, alguns destinos próximos se destacam pela facilidade de acesso, diversidade de experiências e clima de descanso imediato.
Praia do Forte une natureza preservada e estrutura turística
Localizada a cerca de 80 quilômetros ao norte de Salvador, a Praia do Forte é um dos destinos mais completos da região. O vilarejo combina praias de águas claras, piscinas naturais e uma vila charmosa, com boa oferta de restaurantes, pousadas e hotéis.
O contato com a natureza é um dos principais atrativos. Áreas de preservação, trilhas leves e a atmosfera tranquila tornam o destino ideal tanto para famílias quanto para casais que buscam conforto sem abrir mão do sossego.
Morro de São Paulo atrai quem busca praias e clima descontraído
Na Ilha de Tinharé, Morro de São Paulo segue como um dos destinos mais procurados por quem sai de Salvador em busca de praias paradisíacas. O acesso por barco ou transporte combinado já antecipa a sensação de viagem fora do comum.
As praias numeradas oferecem experiências variadas, que vão das faixas mais movimentadas às áreas mais tranquilas. A ausência de carros e o clima informal reforçam a sensação de refúgio, fazendo do local uma escolha frequente durante todo o ano.
Ilha de Itaparica é opção rápida para desacelerar
Com acesso fácil por ferry-boat ou catamarã, a Ilha de Itaparica é uma das alternativas mais próximas da capital. A curta travessia permite até viagens de bate-volta, embora muitos visitantes optem por passar alguns dias no local.
As praias calmas, o ritmo interiorano e as cidades históricas preservam um estilo de vida mais tranquilo. É um destino indicado para quem quer descanso, contato com moradores e menos agitação turística.
Cachoeira revela história e cultura no Recôncavo Baiano
A cerca de 120 quilômetros de Salvador, Cachoeira é um dos municípios mais importantes do Recôncavo Baiano. A cidade se destaca pelo conjunto arquitetônico preservado, igrejas coloniais e forte presença da cultura afro-brasileira.
Entre os principais atrativos estão:
- Centro histórico tombado
- Relação direta com o rio Paraguaçu
- Festas tradicionais e manifestações culturais
Cachoeira é ideal para quem deseja ir além das praias e mergulhar na história e na identidade da Bahia.
Qual destino escolher no feriadão?
A escolha depende do perfil do viajante. Enquanto alguns destinos priorizam mar e descanso, outros oferecem experiências culturais e históricas. Fatores como clima e época do ano também influenciam no planejamento.
Com tantas opções a poucas horas de distância, Salvador se consolida como ponto estratégico para quem deseja explorar diferentes paisagens e vivências sem enfrentar longas viagens, valorizando a diversidade e a autenticidade do estado.
