Praia de Salvador é eleita a melhor do mundo em ranking

Com mais de 7 mil quilômetros de litoral banhados pelo Oceano Atlântico, o Brasil figura entre os países mais conhecidos do mundo por suas praias. Não por acaso, listas e rankings que elegem os melhores destinos à beira-mar são frequentes e, em geral, se baseiam em avaliações de turistas. Um levantamento recente, porém, adotou critérios técnicos e científicos para definir quais são as praias mais bem avaliadas da atualidade.

O Ranking das Melhores Praias – 2025 foi elaborado pelo Centro Internacional de Formação em Gestão e Certificação de Praias (Cif Playas), em parceria com a Rede Iberoamericana de Gestão e Certificação de Praias (Proplayas). O estudo analisou 200 praias localizadas em 11 países das Américas e da Península Ibérica, com avaliações conduzidas por especialistas como oceanógrafos, engenheiros, gestores públicos e profissionais da área ambiental.

De acordo com o Cif Playas, o ranking "propõe uma leitura mais profunda dos espaços costeiros, contemplando atributos como balneabilidade, biodiversidade, acessibilidade, segurança, infraestrutura, resiliência climática e serviços ecossistêmicos".

A metodologia aplicada se baseia em indicadores distribuídos em quatro grandes áreas: recreação, conservação, qualidade sanitária e proteção. Cada uma dessas categorias é subdividida em outros cinco critérios, que, por sua vez, se desdobram em diversos indicadores. A soma total gera a pontuação final de cada praia, em uma escala de 0 a 100.

Entre as 200 praias avaliadas, 44 estão localizadas no Brasil. Apesar da ampla presença nacional na lista, apenas uma praia brasileira aparece entre as dez melhores do ranking geral: a Ponta de Nossa Senhora de Guadalupe, na Ilha dos Frades, em Salvador, que obteve a maior nota da edição. As outras nove posições do top 10 são ocupadas por praias de Cuba.

O levantamento analisou praias de cinco estados brasileiros — Bahia, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. As notas atribuídas variaram de 97, a mais alta, a 54, a mais baixa.

Confira abaixo as cinco praias do Brasil:

1 – Ponta de Nossa Senhora de Guadalupe (Salvador, BA) – nota 97

Situada no sul da Ilha dos Frades, em Salvador, a Ponta de Nossa Senhora de Guadalupe se destaca pelas águas calmas, mornas e cristalinas. Além de atrair banhistas, o local é bastante procurado por praticantes de mergulho e esportes náuticos. Um dos diferenciais da praia é a presença de uma linha de boias de contenção, que impede a circulação de embarcações próximas à faixa de areia, aumentando a segurança dos frequentadores.

2 – Praia do Forte (São Francisco do Sul, SC) – nota 93

No litoral norte de Santa Catarina, a Praia do Forte vem ganhando destaque como destino turístico. Localizada a cerca de 17 quilômetros do centro de São Francisco do Sul, a praia mantém um clima mais tranquilo mesmo durante a alta temporada. O mar geralmente calmo favorece passeios em família e atividades de lazer.

3 – Praia do Estaleiro (Balneário Camboriú, SC) – nota 90

Conhecida pelo contraste com o agito da Avenida Atlântica, em Balneário Camboriú, a Praia do Estaleiro oferece mais sossego em seus cerca de 1,7 quilômetro de extensão. As águas cristalinas e tranquilas, somadas à proximidade de áreas verdes preservadas, contribuem para a presença de uma diversidade significativa de aves na região.

4 – Prainha (Rio de Janeiro, RJ) – nota 89

Fora do circuito turístico tradicional de praias como Copacabana e Ipanema, a Prainha está localizada no final da praia do Recreio, na zona oeste do Rio de Janeiro. Com aproximadamente 700 metros de faixa de areia, o local é cercado por morros cobertos por vegetação preservada da Mata Atlântica. A praia é considerada um dos principais pontos para a prática do surfe na capital fluminense.

5 – Fazenda Roberto Marinho (São Pedro da Aldeia, RJ) – nota 88

Também no estado do Rio de Janeiro, a praia da Fazenda Roberto Marinho, em São Pedro da Aldeia, se destaca pela tranquilidade e pelas águas cristalinas. Apesar de estar situada em uma área privada pertencente à família Marinho, o acesso é permitido ao público. Para chegar ao local, é necessário percorrer uma trilha de terra com duração aproximada de 30 minutos.