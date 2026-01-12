Viajar bem depois dos 60: 10 destinos confortáveis para curtir sem pressa

Caldas Novas e Rio Quente (GO) - Foto: Reprodução / Wikipédia

O Brasil está envelhecendo — e viajando mais. Entre 2012 e 2024, o número de brasileiros com mais de 60 anos saltou de 22 milhões para 34,1 milhões, um crescimento de 53,3%, segundo o IBGE. Com mais longevidade, autonomia e tempo disponível, esse público passou a movimentar o setor de turismo e a influenciar diretamente a criação de roteiros mais confortáveis, acessíveis e bem planejados.

Viajar depois dos 60 deixou de ser exceção e passou a fazer parte da rotina de quem quer aproveitar o tempo com mais calma, conforto e propósito. Não se trata de pressa, mas de escolha: destinos que oferecem boa estrutura, deslocamentos tranquilos, experiências culturais, natureza e momentos de descanso.

Lugares que permitem viver a viagem no próprio ritmo, sem abrir mão do prazer de descobrir algo novo.

1. Águas de Lindóia (SP): águas termais e estrutura completa



A cerca de 160 km da capital paulista, Águas de Lindóia é considerada a capital termal do Brasil. A cidade se destaca pelo Balneário Municipal, com dezenas de banhos de imersão e piscinas de água mineral, além da charmosa Praça Adhemar de Barros, projetada por Roberto Burle Marx.

Resorts com programação variada e boa estrutura atraem visitantes durante todo o ano. Para moradores do estado, o programa Turismo 60+, do governo paulista, oferece viagens gratuitas de até quatro dias, com hospedagem, alimentação e passeios inclusos.

Águas de Lindóia (SP) | Foto: Reprodução/Alesp

2. Monte Verde (MG): clima de serra e charme europeu



Localizado no sul de Minas Gerais, Monte Verde é um destino acolhedor, famoso pelo clima ameno e atmosfera romântica. Restaurantes, chocolaterias e cervejarias se concentram na avenida principal, que reúne ainda lojas e serviços.

Além do circuito gastronômico, o distrito oferece trilhas, cachoeiras e passeios guiados, agradando desde casais até viajantes que preferem contato com a natureza.

Monte Verde (MG) | Foto: Divulgação / Gressoney

3. Caldas Novas e Rio Quente (GO): lazer em águas quentes



Maior estância hidrotermal do mundo, Caldas Novas abriga hotéis, parques aquáticos e clubes com piscinas naturais que chegam a mais de 40ºC. Um dos destaques é o Parque Estadual da Serra de Caldas Novas, com mirantes e cachoeiras.

A poucos quilômetros dali, Rio Quente reúne o Hot Park, o Parque das Fontes e resorts integrados ao Cerrado, sendo um destino frequente para viagens multigeracionais.

Caldas Novas e Rio Quente (GO) | Foto: Reprodução / Wikipédia

4. Pantanal e Amazônia: natureza com planejamento



Entre as tendências mais recentes, estão roteiros pela Amazônia e pelo Pantanal, que mostram um público ativo e interessado em experiências imersivas. Com guias especializados e hospedagens adequadas, o contato com a biodiversidade acontece de forma segura e confortável.

Na Amazônia, cruzeiros fluviais, trilhas e hotéis de selva se destacam. Já no Pantanal, passeios permitem observar animais como onças e araras, sempre com foco na preservação ambiental.

Pantanal e Amazônia | Foto: Reprodução/GovBR

5. Lençóis Maranhenses (MA): paisagens únicas no Brasil



Patrimônio Natural da Humanidade, os Lençóis Maranhenses impressionam pelas dunas e lagoas de água cristalina. Com veículos adaptados e paradas estratégicas, o passeio pode ser feito com conforto.

A melhor época vai de junho a agosto, quando as lagoas estão cheias, mas as paisagens seguem encantadoras mesmo nos meses mais secos.

Lençóis Maranhenses (MA) | Foto: Reprodução / Wikipédia

6. Ilhéus e arredores (BA): história, cacau e litoral



No sul da Bahia, Ilhéus combina praias, centro histórico e fazendas de cacau. A Praia dos Milionários é a mais conhecida, enquanto o centro preserva a memória de Jorge Amado e do ciclo do cacau.

A cidade tem aeroporto próprio e costuma servir como base para explorar destinos próximos, como Itacaré e a Península de Maraú.

Ilhéus e arredores (BA) | Foto: Reprodução / Commons Wikimedia

7. Japão: tradição, segurança e eficiência



O Japão atrai viajantes com mais de 60 anos pela combinação entre cultura milenar, segurança e transporte eficiente. Templos, cerimônias do chá e banhos termais fazem parte da experiência.

Tóquio, Quioto, Osaka e Hiroshima estão entre os destinos mais buscados. Brasileiros não precisam de visto, o que facilita o planejamento, apesar da longa distância.

Japão | Foto: Freepik/Reprodução

8. Turquia: um mergulho entre Oriente e Ocidente



Istambul encanta pela mistura de culturas e história. O Grande Bazar, a Hagia Sophia, a Mesquita Azul e os passeios pelo Bósforo estão entre os principais atrativos.

Com voos diretos a partir de São Paulo, o país também oferece roteiros pela Capadócia e pelo litoral de Antália.

Turquia | Foto: Vitor Coelho Nisida

9. França: cruzeiros fluviais com praticidade



Os cruzeiros fluviais são ideais para quem busca comodidade. Na França, roteiros por rios como o Garonne, Ródano e Sena passam por vilas históricas, vinícolas e centros culturais.

Mercados, museus e cidades charmosas fazem parte do trajeto, com embarques e desembarques próximos aos centros urbanos.

França | Foto: Reprodução / Freepick

10. Fátima e Santiago de Compostela: fé e história



Destinos religiosos seguem entre os mais procurados. Em Fátima, o santuário dedicado a Nossa Senhora atrai devotos do mundo inteiro, especialmente durante a Procissão das Velas.

Já Santiago de Compostela marca o final do Caminho de Santiago, preservando ruas medievais, igrejas históricas e uma atmosfera de espiritualidade reconhecida pela Unesco.