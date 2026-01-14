Esse “Caribe” brasileiro fica em Salvador e quase ninguém conhece

Praia de águas cristalinas e mar raso - Foto: Uendel Galter | Ag. A TARDE

Quando se fala em Caribe, a imaginação costuma viajar para águas azul-turquesa, mar sereno, areia clara e uma sensação imediata de fuga da rotina. O que quase ninguém imagina é que esse cenário existe dentro de Salvador, a poucos minutos de barco do Subúrbio Ferroviário.

É ali que está a Praia das Neves, na Ilha de Maré — um verdadeiro Caribe soteropolitano que ainda passa longe do circuito turístico tradicional.

Um refúgio dentro da Baía de Todos-os-Santos

Inserida na Baía de Todos-os-Santos, a Ilha de Maré passou a integrar oficialmente o território de Salvador em 2017. Cercada por manguezais preservados, vegetação densa e praias de águas mornas, a ilha se tornou um destino perfeito para quem busca tranquilidade sem sair da capital.

Entre praias conhecidas como Itamoabo e Botelho, a Praia das Neves chama atenção pelo conjunto raro: mar extremamente calmo, água transparente, areia clara e uma atmosfera quase intocada, que lembra destinos caribenhos ainda pouco explorados.

Praia e manguezal das Neves, Ilha de Maré | Foto: Uendel Galter | Ag. A TARDE

Por que a Praia das Neves ganhou fama de “Caribe”?

O apelido faz sentido logo no primeiro mergulho. Mesmo com a maré cheia, o mar permanece raso, com tonalidades azul-esverdeadas que mudam ao longo do dia conforme a luz do sol.

A água é quente, limpa e tranquila — ideal para banhos longos e relaxantes. A areia clara, que inspirou o nome da praia, cria um contraste marcante com os coqueiros e o verde ao redor, compondo um visual que parece distante do Brasil, mas está ali, do outro lado da Baía.

Como chegar a esse Caribe soteropolitano



O acesso à Ilha de Maré acontece exclusivamente por via marítima. O ponto de saída mais comum é a Praia de São Tomé de Paripe, no Subúrbio de Salvador.

Quem vai de carro pode seguir pela BA-528, a Estrada do DERBA, passando pela Base Naval. O trajeto é simples, bem sinalizado e cercado por bambuzais. Em São Tomé, há estacionamentos particulares, geralmente com valores acessíveis.

Para quem opta pelo transporte público, linhas que passam por Paripe ou pela região da Base Naval atendem o trajeto até o ponto de embarque.

A travessia até a ilha

Em São Tomé de Paripe, o visitante encontra duas formas de travessia:

Barcos maiores, que costumam sair após completar a lotação

Barquinhos menores, conduzidos por barqueiros locais

A viagem dura entre 15 e 25 minutos e costuma ser tranquila, especialmente em períodos de maré baixa. Durante o percurso, é possível avistar a Praia de Inema, área da Marinha do Brasil que já serviu como refúgio para presidentes da República.

Antes de embarcar, é fundamental informar ao barqueiro qual praia deseja visitar — e a Praia das Neves costuma estar entre as mais procuradas.

Chegar já com os pés na água

O desembarque na Praia das Neves é feito diretamente no mar, mas sem preocupação: mesmo na maré cheia, a água geralmente não passa da canela. É nesse momento que a sensação de isolamento se impõe.

Praia das Neves, localizada em Ilha de Maré, Salvador (BA) | Foto: Adilton Venegeroles | AG. A TARDE

A estrutura da praia é simples, o que reforça o clima de refúgio natural. Muitos visitantes levam cadeiras, caixas térmicas e itens de praia. Em alguns dias, há barracas com sombreiros e cadeiras disponíveis, mas o ideal é chegar preparado.

Qual praia da Ilha de Maré é melhor para banho?

Apesar de a ilha ter várias praias, nem todas são ideais para entrar no mar:

Praia das Neves: a mais tranquila, com águas rasas, calmas e cristalinas

a mais tranquila, com águas rasas, calmas e cristalinas Itamoabo: tem áreas boas para banho, mas apresenta pedras e variação de maré

tem áreas boas para banho, mas apresenta pedras e variação de maré Botelho: mais indicada para contemplação, com banho que exige atenção por causa das pedras e da rota de navios

Na Praia das Neves, um alerta importante: a maré sobe rápido, então vale atenção redobrada com os pertences deixados na areia.

Para quem busca sossego, cenário cinematográfico e aquela sensação rara de descoberta, esse Caribe soteropolitano na Ilha de Maré segue sendo um convite difícil de recusar.