ACORDO
Trump convida Lula e Milei para conselho internacional de paz em Gaza
Iniciativa busca saída diplomática para conflito no Oriente Médio
Por Rodrigo Tardio
O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, formalizou um convite ao presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, para integrar um conselho internacional voltado à construção de um acordo de paz na Faixa de Gaza.
A proposta visa estabelecer um grupo seleto de líderes globais que atuariam como interlocutores diretos na negociação entre Israel e Hamas, buscando encerrar uma guerra que já resultou em milhares de mortes e uma crise humanitária sem precedentes.
Milei
Além do líder brasileiro, o presidente da Argentina, Javier Milei, também confirmou ter sido convidado para o colegiado. A estratégia de Trump sinaliza um esforço para incluir potências da América Latina na mediação de conflitos fora do eixo tradicional de influência da região.
Cessar-fogo
O governo brasileiro tem mantido uma postura crítica em relação à condução das operações militares em Gaza, defendendo em fóruns internacionais o cessar-fogo imediato e o respeito ao direito humanitário. Para o Itamaraty, a participação no grupo reforça a histórica defesa brasileira pela solução de dois Estados e pela proteção das populações civis.
