Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > MUNDO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

ACORDO

Trump convida Lula e Milei para conselho internacional de paz em Gaza

Iniciativa busca saída diplomática para conflito no Oriente Médio

Rodrigo Tardio

Por Rodrigo Tardio

17/01/2026 - 18:43 h
Governo brasileiro tem mantido postura crítica em relação à condução das operações militares em Gaza
Governo brasileiro tem mantido postura crítica em relação à condução das operações militares em Gaza -

O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, formalizou um convite ao presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, para integrar um conselho internacional voltado à construção de um acordo de paz na Faixa de Gaza.

A proposta visa estabelecer um grupo seleto de líderes globais que atuariam como interlocutores diretos na negociação entre Israel e Hamas, buscando encerrar uma guerra que já resultou em milhares de mortes e uma crise humanitária sem precedentes.

Tudo sobre Mundo em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Ex-SBT David Cardoso Jr. critica silêncio de Tarcísio e Nikolas
Trump impõe tarifas à Europa para forçar venda da Groenlândia
Corpo do deputado Alan Sanches é velado no Salão Nobre da ALBA

Milei

Além do líder brasileiro, o presidente da Argentina, Javier Milei, também confirmou ter sido convidado para o colegiado. A estratégia de Trump sinaliza um esforço para incluir potências da América Latina na mediação de conflitos fora do eixo tradicional de influência da região.

Cessar-fogo

O governo brasileiro tem mantido uma postura crítica em relação à condução das operações militares em Gaza, defendendo em fóruns internacionais o cessar-fogo imediato e o respeito ao direito humanitário. Para o Itamaraty, a participação no grupo reforça a histórica defesa brasileira pela solução de dois Estados e pela proteção das populações civis.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

acordo de paz cessar-fogo Donald Trump faixa de gaza Luiz Inácio Lula da Silva Mediação internacional

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Governo brasileiro tem mantido postura crítica em relação à condução das operações militares em Gaza
Play

Vídeo: deputada é atingida por explosivo na cabeça durante entrevista

Governo brasileiro tem mantido postura crítica em relação à condução das operações militares em Gaza
Play

Cadeiras arremessadas: caos marca estreia de turnê de Messi na Índia

Governo brasileiro tem mantido postura crítica em relação à condução das operações militares em Gaza
Play

Homem pula em vão para recuperar bola e morre ao cair dez metros

Governo brasileiro tem mantido postura crítica em relação à condução das operações militares em Gaza
Play

Trump diz que gosta de Lula, após nova conversa com petista

x