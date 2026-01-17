Menu
PRISÃO DE BOLSONARO

Ex-SBT David Cardoso Jr. critica silêncio de Tarcísio e Nikolas

Vídeo publicado nas redes sociais traz críticas a aliados e avaliação sobre o cenário político

Jair Mendonça Jr

Por Jair Mendonça Jr

17/01/2026 - 18:01 h
David Cardoso Jr. afirma que Bolsonaro teria sido abandonado por aliados
O ator David Cardoso Jr. voltou a gerar repercussão nas redes sociais ao publicar um vídeo em que comenta a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e faz críticas ao cenário político brasileiro. A manifestação ocorre semanas após o artista ter sido desligado do SBT, depois de críticas públicas à emissora.

STF nega prisão domiciliar e mantém Bolsonaro na Papudinha
Moraes não analisa novo pedido de prisão domiciliar de Bolsonaro
Michelle Bolsonaro busca fé após prisão do marido: "Peço sabedoria"

Na gravação, David Cardoso Jr. afirma que Bolsonaro teria sido abandonado por aliados e utiliza termos duros ao avaliar a situação do ex-presidente. Em um dos trechos, o ator declara que o Brasil estaria vivendo uma “ditadura” e afirma que o político estaria sendo alvo do sistema. “O sistema está matando o Bolsonaro”, disse.

O ator comentou ainda a detenção de Bolsonaro, que está preso em uma unidade da Polícia Militar do Distrito Federal, em Brasília, conhecida como “Papudinha”. O ex-presidente foi condenado por envolvimento em uma tentativa de golpe de Estado.

Durante o desabafo, David Cardoso Jr. afirmou manter relação pessoal com Bolsonaro desde 2022 e relatou conversas diretas com o ex-presidente. Segundo ele, aliados políticos teriam se beneficiado eleitoralmente da imagem do ex-mandatário e, agora, estariam em silêncio.

No vídeo, o ator citou nominalmente lideranças políticas como Tarcísio de Freitas, Ronaldo Caiado, Romeu Zema e Nikolas Ferreira, a quem atribuiu falta de posicionamento diante da prisão de Bolsonaro.

Ao encerrar a gravação, David Cardoso Jr. voltou a afirmar que o país atravessa um momento de exceção e criticou o tratamento dado ao ex-presidente durante o período de detenção.

x