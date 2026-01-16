Michelle Bolsonaro busca fé após prisão do marido: "Peço sabedoria"

Ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) - Foto: Flickr | PL Mulher | Reprodução

Em carta publicada nas redes sociais nesta sexta-feira, 16, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro afirmou que tem atuado como uma "intercessora" para apoiar o marido, Jair Bolsonaro, e família, após a Justiça negar o pedido de prisão domiciliar apresentado pela defesa. O ex-chefe do Executivo foi transferido na última quinta-feira, 15, para o Complexo Penitenciário da Papuda, em Brasília.

No documento, Michelle pondera que, embora as instalações da unidade prisional, conhecida como "Papudinha, sejam "menos prejudiciais" à saúde de Bolsonaro e ofereçam "mais dignidade", a família e os advogados não vão desistir da tentativa de levá-lo para casa.

A ex-primeira-dama sustenta que o quadro clínico do ex-mandatário, agravado por uma queda recente, exige cuidados contínuos que deveriam ser realizados sob supervisão familiar.

Apelo religioso

Com tom fortemente religioso, a ex-primeira-dama relatou estar pedindo "sabedoria e discernimento" para enfrentar o que classificou como incompreensões e ofensas.

"Que Deus toque os corações de todos aqueles que agora nos atacam, para que sejam capazes de compreender a verdade que lhes será revelada no tempo oportuno", escreveu.

A transferência para o complexo brasiliense ocorreu após decisão judicial que manteve o regime fechado, sob o argumento de que a estrutura estatal é capaz de oferecer a assistência médica necessária ao ex-presidente.