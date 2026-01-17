Trump impõe tarifas à Europa para forçar venda da Groenlândia

Trump justificou pressão econômica como medida de segurança nacional - Foto: Reprodução AFP

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou neste sábado, 17, uma ofensiva comercial contra a Dinamarca e sete nações europeias que se opõem ao seu plano de adquirir a Groenlândia.

Em uma escalada diplomática sem precedentes, o republicano confirmou a imposição de tarifas sobre todos os produtos vindos da Dinamarca, Noruega, Suécia, França, Alemanha, Reino Unido, Holanda e Finlândia.

As barreiras alfandegárias vão ser aplicadas de forma progressiva: uma taxa de 10% entra em vigor em 1º de fevereiro, subindo para 25% a partir de 1º de junho.

De acordo com o presidente, as medidas permanecerão vigentes até que os EUA consolidem um acordo para a compra total da ilha.

Paz mundial em jogo

Em publicações na rede Truth Social, Trump justificou a pressão econômica como uma medida de segurança nacional. Ele alegou que a Dinamarca é incapaz de proteger o território contra interesses da China, afirmando que a ilha é guarnecida apenas por "dois trenós puxados por cães".

“A paz mundial está em jogo. É hora de a Dinamarca nos pagar”, declarou o mandatário, referindo-se ao histórico de proteção militar americana na região.

Tensões militares

O estopim para a decisão foi o envio, nesta semana, de um pequeno contingente de tropas europeias à Groenlândia para missões de reconhecimento. Trump classificou a movimentação como um "jogo muito perigoso" de "fins desconhecidos".

O governo americano defende que medidas enérgicas são necessárias para encerrar o que chamou de "situação potencialmente perigosa" no Ártico.

Os governos da União Europeia e do Reino Unido ainda não haviam anunciado medidas de retaliação comercial às tarifas de Washington.