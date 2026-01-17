IMPOSIÇÃO
Trump impõe tarifas à Europa para forçar venda da Groenlândia
Presidente americano anuncia taxas de até 25% contra a Dinamarca e outros sete países
Por Rodrigo Tardio
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou neste sábado, 17, uma ofensiva comercial contra a Dinamarca e sete nações europeias que se opõem ao seu plano de adquirir a Groenlândia.
Em uma escalada diplomática sem precedentes, o republicano confirmou a imposição de tarifas sobre todos os produtos vindos da Dinamarca, Noruega, Suécia, França, Alemanha, Reino Unido, Holanda e Finlândia.
As barreiras alfandegárias vão ser aplicadas de forma progressiva: uma taxa de 10% entra em vigor em 1º de fevereiro, subindo para 25% a partir de 1º de junho.
Leia Também:
De acordo com o presidente, as medidas permanecerão vigentes até que os EUA consolidem um acordo para a compra total da ilha.
Paz mundial em jogo
Em publicações na rede Truth Social, Trump justificou a pressão econômica como uma medida de segurança nacional. Ele alegou que a Dinamarca é incapaz de proteger o território contra interesses da China, afirmando que a ilha é guarnecida apenas por "dois trenós puxados por cães".
“A paz mundial está em jogo. É hora de a Dinamarca nos pagar”, declarou o mandatário, referindo-se ao histórico de proteção militar americana na região.
Tensões militares
O estopim para a decisão foi o envio, nesta semana, de um pequeno contingente de tropas europeias à Groenlândia para missões de reconhecimento. Trump classificou a movimentação como um "jogo muito perigoso" de "fins desconhecidos".
O governo americano defende que medidas enérgicas são necessárias para encerrar o que chamou de "situação potencialmente perigosa" no Ártico.
Os governos da União Europeia e do Reino Unido ainda não haviam anunciado medidas de retaliação comercial às tarifas de Washington.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes