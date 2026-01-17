Duda Sanches lamenta partida do pai e destaca legado de valores

- Foto: Reprodução | Instagram

O vereador Duda Sanches, filho do deputado Alan Sanches, morto neste sábado, 17, manifestou luto através das redes sociais, rendendo homenagens à trajetória e ao legado do pai. Alan Sanches tinha 58 anos e foi vítima de uma parada cardíaca (infarto) em sua residência.

"Meu pai foi o homem que me ensinou a viver. Com ele, aprendi a amar o próximo a fazer o bem sem olhar a quem agir com verdade, simplicidade e honestidade. Seus valores mudaram minha vida e a forma como enxergo o mundo", diz trecho da publicação no Instagram.

Trajetória

Alan estava no quarto mandato consecutivo como deputado estadual na Assembleia Legislativa da Bahia (ALBA), onde atualmente exercia o papel de líder da oposição. Ele também foi presidente da Câmara Municipal de Salvador entre 2009 e 2010.

Além da vida pública, era médico ortopedista formado pela Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública.

Repercussão

Diversas autoridades baianas, incluindo o prefeito de Salvador, Bruno Reis, e o ex-prefeito ACM Neto, publicaram notas de pesar destacando a perda de um "parceiro extraordinário" e de um político dedicado ao serviço público e à saúde.

Duda Sanches, que seguiu os passos do pai na política, tem recebido diversas mensagens de apoio de colegas e cidadãos em seu perfil oficial. Até o momento, as informações sobre o velório e o sepultamento ainda estão sendo organizadas pela família.