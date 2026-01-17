Do consultório à política: o legado social de Alan Sanches em Salvador

Deputado Alan Sanches (União Brasil) também era médico - Foto: Reprodução

A política baiana amanheceu mais silenciosa e de luto, neste sábado, 17. Isso porque o deputado estadual e médico ortopedista Alan Sanches, carinhosamente conhecido como 'Papai urso', faleceu vítima de um infarto, aos 58 anos.

Figura marcante em São Cristóvão, um dos bairros mais carentes de Salvador, ele deixa mais do que um legado político: deixa sua marca registrada na história da comunidade, por meio de um legado social.

Médico por vocação e político por missão, Alan Sanches fez da atuação comunitária o eixo central de sua trajetória pública. Em São Cristóvão, ele manteve uma clínica médica com diversas especialidades e concentrou grande parte de seu trabalho parlamentar, viabilizando obras de infraestrutura, como campos de futebol, quadras esportivas, praças e pavimentação de ruas.

Onde tudo começou

A trajetória política de Alan Sanches teve início no Legislativo municipal de Salvador, onde conquistou sua primeira vitória nas urnas ao ser eleito vereador pelo MDB, em 2005, com pouco mais de 7 mil votos. O crescimento de sua base eleitoral foi rápido: na eleição seguinte, em 2009, alcançou cerca de 15 mil votos, consolidando-se como um nome em ascensão na política da capital baiana.

Mas, Sanches queria mais e sabia que podia fazer muito mais. Então, em 2011, decidiu deixar a Câmara Municipal para disputar uma cadeira na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba). Eleito deputado estadual com o apoio de 47 mil eleitores, construiu uma trajetória sólida na Alba, sendo reconduzido ao cargo por mais três mandatos consecutivos e era visto como uma das principais lideranças de sua base.

Com um olhar voltado para o futuro, Alan Sanches articulava, de forma discreta, os próximos passos de sua trajetória política. O plano era ampliar sua atuação em Brasília, com a candidatura a deputado federal pelo União Brasil, nas eleições deste ano.

A partida inesperada de Sanches interrompe a sua caminha política, mas o impacto de sua liderança, marcada por firmeza, ação direta e cuidado com a população, permanecerá na lembrança de quem com ele conviveu.

Com trânsito respeitoso entre diferentes correntes políticas, Alan construiu sua imagem a partir do contato permanente com a população. Aliando o exercício do mandato ao trabalho médico voluntário, impactou diretamente a vida de milhares de famílias em Salvador. Sua morte gera forte repercussão no meio político e nas comunidades onde era visto não apenas como parlamentar, mas como alguém presente, acessível e cuidador.