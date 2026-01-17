Bruno Reis, ACM Neto e mais: políticos lamentam morte do deputado Alan Sanches

Deputado Alan Sanches e o prefeito Bruno Reis - Foto: Reprodução | Instagram

A morte precoce do deputado estadual Alan Sanches (União Brasil), aos 58 anos, gerou repercussão no meio político no início da tarde deste sábado, 17. O parlamentar foi vítima de um infarto em casa.

Em seu grupo político, um dos nomes que se manifestou sobre o óbito do ex-líder da oposição da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), foi o prefeito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil).

"Um sábado de imensa dor com a notícia do falecimento do deputado estadual Alan Sanches, um amigo querido e um dos quadros mais qualificados da política baiana. A Bahia perde hoje um homem público dedicado, um médico de reputação inigualável e sua família perde um homem extraordinário", escreveu o chefe do Executivo soteropolitano.

Na publicação, Bruno elogiou a postura do legislador, quem ele diz que admirava, e se solidarizou com a família de Sanches.

"Sua postura séria, seu equilíbrio e sua coragem em defender aquilo que acreditava sempre mereceram meu respeito e minha admiração. Neste momento de dor, peço a Deus que conforte o coração de seus familiares, amigos e de todos aqueles que foram tocados por sua atuação pública e pelo seu exemplo de integridade", escreveu Reis, e complementou com um abraço aos quatro filhos do também médico:

"Deixo um abraço muito especial a Duda, Leo, Vitor e Bruna, filhos de Alan".

"Quando a gente perde um amigo, perde junto um pedaço da própria história”, diz ACM Neto sobre Alan Sanches

O ex-prefeito de Salvador e vice-presidente nacional do União Brasil, ACM Neto, lamentou com emoção a morte do deputado estadual Alan Sanches. A manifestação destacou a amizade construída ao longo dos anos e o impacto pessoal da perda.

“É muito difícil até para escrever. Me perdoem até as poucas palavras. É uma dor muito grande no coração. Quando a gente perde um amigo, perde junto um pedaço da própria história. Esses momentos ensinam a gente, de forma mais dura possível, do valor dos laços verdadeiros. E Alan foi isso. Meu grande amigo, fiel, companheiro. Meu carinho e meu abraço apertado aos filhos Duda, Vitor, Léo e Bruna, e a toda a família. Que vocês sintam, todos os dias, o amor que Alan deixou em cada um”, afirmou.

O ex-prefeito também cancelou a agenda de trabalho neste fim de semana devido ao óbito. Segundo a assessoria de Neto, estava prevista a sua presença em:

Lauro de Freitas, para a Mica Lauro;

São Gonçalo dos Campos, para a Festa do Padroeiro, ambos neste domingo (18).

Vice-prefeita de Salvador lamenta morte

A vice-prefeita de Salvador, Ana Paula Matos (PDT), também foi um dos nomes político que lamentou a morte do parlamentar. Em nota, a pedetista chamou Sanches de "querido amigo" e se solidarizou com a família.

"Recebo com profunda tristeza a notícia do falecimento do querido amigo e deputado Alan Sanches. Perco o convívio com um conselheiro e levo comigo uma admiração que se estende à sua família, por quem tenho imenso amor. Todos nós perdemos um político admirável e comprometido com as pessoas.

Como médico e grande conhecedor de políticas públicas de saúde, Alan foi um apoio fundamental e generoso durante minha passagem pela Secretaria Municipal de Saúde. Seus conselhos, sua escuta e sua confiança foram indispensáveis e deixaram marcas que não se apagam.

Que Deus conforte o coração de todos os familiares e amigos", escreveu.

Morte de Alan Sanches

O deputado estadual Alan Sanches (União Brasil), vice-líder da bancada de oposição na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), morreu neste sábado, 17, vítima de um infarto.

Médico de formação, Alan tinha a pré-candidatura a deputado federal anunciada para as eleições de outubro deste ano.