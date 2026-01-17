Deputado Alan Sanches morre aos 58 anos

- Foto: Divulgação/Alba

O deputado estadual Alan Sanches (União Brasil), vice-líder da bancada de oposição na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), morreu neste sábado, 17, vítima de um infarto.

Médico de formação, Alan tinha a pré-candidatura a deputado federal anunciada para as eleições de outubro deste ano.

A morte foi divulgada primeiramente pelo site Se Ligue Bahia.

Em nota, o União Brasil manifestou “profundo pesar” pela morte do deputado.

“O União Brasil se solidariza com os familiares e amigos, desejando conforto e força neste momento de dor. A memória de Alan Sanches permanecerá viva como exemplo de homem público comprometido com o bem comum e com a democracia”, completa o texto.

Trajetória

Alan Sanches construiu uma trajetória marcada pela atuação no Legislativo municipal e estadual.

Foi vereador de Salvador por diversos mandatos e chegou a presidir a Câmara Municipal da capital baiana, período em que ganhou projeção política pela condução de pautas administrativas e pela articulação entre os poderes.

Na Assembleia Legislativa da Bahia, ele se destacou pela atuação na oposição ao governo Jerônimo Rodrigues (PT), exercendo primeiro a liderança e, posteriormente, a vice-liderança da bancada oposicionista.

O político baiano deixa quatro filhos. Entre eles, o vereador Duda Sanches (União Brasil).