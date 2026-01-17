Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

LUTO

Deputado Alan Sanches morre aos 58 anos

Parlamentar sofreu um infarto neste sábado, 17

Ane Catarine

Por Ane Catarine

17/01/2026 - 12:50 h | Atualizada em 17/01/2026 - 13:10
Imagem ilustrativa da imagem Deputado Alan Sanches morre aos 58 anos
-

O deputado estadual Alan Sanches (União Brasil), vice-líder da bancada de oposição na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), morreu neste sábado, 17, vítima de um infarto.

Médico de formação, Alan tinha a pré-candidatura a deputado federal anunciada para as eleições de outubro deste ano.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

A morte foi divulgada primeiramente pelo site Se Ligue Bahia.

Em nota, o União Brasil manifestou “profundo pesar” pela morte do deputado.

“O União Brasil se solidariza com os familiares e amigos, desejando conforto e força neste momento de dor. A memória de Alan Sanches permanecerá viva como exemplo de homem público comprometido com o bem comum e com a democracia”, completa o texto.

Leia Também:

"Bruno tem mostrado essa popularidade", diz Alan Sanches
Alan Sanches vê com bons olhos aproximação de Roma e Bruno Reis
Alan Sanches endossa críticas a Bivar e reforça apoio ao nome de Rueda
Vídeo: Alan Sanches e Rosenberg discutem no plenário da Alba

Trajetória

Alan Sanches construiu uma trajetória marcada pela atuação no Legislativo municipal e estadual.

Foi vereador de Salvador por diversos mandatos e chegou a presidir a Câmara Municipal da capital baiana, período em que ganhou projeção política pela condução de pautas administrativas e pela articulação entre os poderes.

Imagem ilustrativa da imagem Deputado Alan Sanches morre aos 58 anos
| Foto: Divulgação/CMS

Na Assembleia Legislativa da Bahia, ele se destacou pela atuação na oposição ao governo Jerônimo Rodrigues (PT), exercendo primeiro a liderança e, posteriormente, a vice-liderança da bancada oposicionista.

Deputado estadual Alan Sanches
Deputado estadual Alan Sanches | Foto: Divulgação/Alba

O político baiano deixa quatro filhos. Entre eles, o vereador Duda Sanches (União Brasil).

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Alan Sanches Alba deputado estadual deputado federal eleições Morte pré-candidato União Brasil

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Play

Bolsonaro na Papudinha: conheça luxuosa cela do ex-presidente

Play

Geraldo Júnior reflete sobre chapa majoritária: "Sempre soube esperar"

Play

Vídeo: deputada é atingida por explosivo na cabeça durante entrevista

Play

Ex-prefeito baiano se revolta com a PM e diz: "não vamos deixar barato"

x