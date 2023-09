Alan Sanches endossa críticas a Bivar e reforça apoio ao nome de Rueda

Ainda que o presidente nacional do União Brasil (UB), Luciano Bivar, tenha seu mandato válido até maio de 2024, a cúpula da sigla já se articula para a destituição do deputado federal pernambucano do cargo e age para antecipar a sua sucessão. As insatisfações em torno das decisões tomadas por Bivar estão gerando uma guerra interna dentro do próprio partido, que inclusive, faz coro para a sua saída.

O líder da oposição na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), Alan Sanches, endossou as críticas sobre o cacique do UB e reforçou as contrariedades dos demais deputados sobre as decisões unilaterais de Bivar, que vêm gerando um "racha interno" na legenda.

"Toda vez que você une um partido como a gente fez, União Brasil, que foi Democrata e o PSL, você quer um partido construído, um partido que todos possam ter voz. As decisões de um partido tem que ser tomada de uma forma democrática e quando qualquer tipo de atitude ou decisão é tomada de uma forma monocrática, digamos assim, vai ter ruído. O União Brasil e diversos deputados estão insatisfeitos com essas atitudes que o presidente Bivar tomou", afirmou Sanches ao Portal A TARDE, nesta terça-feira, 12.

Assim como o prefeito de Salvador, Bruno Reis, Sanches também acredita que o caminho para a mudança do partido, no âmbito nacional, pode ser feita com o advogado e empresário Antônio Rueda, vice-presidente do UB. Segundo o deputado estadual, Rueda "tem uma força política muito grande e reconhecida", sendo capaz de alinhar a sigla novamente.

"Se houver realmente um caminho para uma substituição, claro que o Rueda, apesar de não ter mandato, tem uma força política muito grande e reconhecida, tanto no Partido do União do Brasil, que é o vice-presidente, como no cenário também nacional. É um grande nome que pode sim vir a substituir, caso haja essa necessidade", disse.

Sucessão na Alba

A bancada de oposição da Alba se reúne em um almoço na próxima segunda-feira, 18, com o prefeito Bruno Reis para analisar o possível cenário eleitoral para sucessão da Mesa Diretora na Casa Legislativa em 2025. O encontro foi convocado pelo líder do bloco, Alan Sanches.

"Ia ser na quinta, mas foi transferido para um almoço com o prefeito Bruno Reis. Como um grande líder também do nosso partido e da nossa bancada de oposição aqui em Salvador, aqui na Bahia, vamos tomar uma decisão conjunta. Talvez não saia nesse primeiro momento uma decisão já, mas um amadurecimento, um norte pra que a gente possa caminhar em alguma direção", iniciou.

De acordo com Sanches, o encontro com o chefe do Executivo municipal será para "amadurecer as decisões" em torno do nome que deve suceder o atual presidente da Casa, deputado Adolfo Menezes (PSD). O parlamentar ainda defende que a escolha do próximo mandatário do Legislativo seja realizada em conjunto e com o aval de todos da oposição.

".Existem decisões que você deve tomar sozinho, mas existem decisões que você tem que faz parte de um grupo político, é natural que você queira esse agrupamento todo tomando uma única decisão".

A sucessão de Menezes na Alba já conta com o interesse de dois deputados: Ivana Bastos (PSD), que já havia apresentado o seu nome para vaga neste ano e o líder do governo, Rosemberg Pinto (PT).