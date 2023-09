Alan Sanches vê com bons olhos aproximação de Roma e Bruno Reis

Em meio ao possível "namoro" entre o prefeito Bruno Reis (União Brasil) e o presidente estadual do PL, João Roma, com vistas para as eleições municipais de 2024, o deputado estadual Alan Sanches (União Brasil) admite que vê com bons olhos a suposta aproximação do liberal com o chefe do Executivo soteropolitano.

"Se isso acontecer é porque [Bruno] sabe que vai ser benéfico, vai trazer benefícios fortes para a nossa eleição em 2024", disse nesta quarta-feira, 13.

Durante conversa com a imprensa, Sanches ainda credenciou Reis como "maior articulador político do grupo". Na oportunidade, o líder da oposição na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) rechaçou o termo "já ganhou" intencionado para as eleições municipais, apesar de circular nos bastidores, um suposto favoritismo do prefeito para a corrida eleitoral.

"Quem quer ganhar uma eleição, ninguém vai dizer que já ganhou. É sempre agregar grupo e outras lideranças", frisou.

Questionado se ainda há uma mágoa referente as eleições de 2022, Sanches atesta que a "página já foi virada".

"Politicamente você vai sempre procurar agregar os caminhos, lideranças e força política, porque ninguém quer correr o risco de perder uma eleição. Então a gente está no caminho certo", frisou.