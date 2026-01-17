Presidente da Alba e lideranças políticas se despedem de Alan Sanches

Deputado morreu na manhã deste sábado, 17 - Foto: Sandra Travassos | ALBA

Políticos baianos da oposição e da base governista lamentaram a morte do deputado estadual Alan Sanches (União Brasil), de 58 anos, ocorrida neste sábado, 17.

A presidente da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), Ivana Bastos (PSD), afirmou que a Bahia “está em luto”.

“É uma grande perda para a política baiana e brasileira, já que ele se preparava para disputar uma cadeira na Câmara Federal. Hoje meu coração está em silêncio e em dor”, disse a parlamentar por meio de nota.

O líder da oposição na Alba, deputado estadual Tiago Correia (PSDB), afirmou, também por meio de nota, que perdeu “um gigante da política e um amigo leal”.

“Perco um amigo, um parceiro de caminhada e um homem de convicções firmes, mas sempre aberto ao diálogo. Alan não foi apenas um líder político, foi um defensor incansável da justiça social, da dignidade humana e das oportunidades para quem mais precisa. Sua presença fazia diferença por onde passava”, afirmou.

Já o presidente do União Brasil na Bahia, deputado federal Paulo Azi, lamentou a morte do correligionário e exaltou o legado deixado pelo parlamentar.

“Alan levou para a vida política a mesma vocação de cuidado com as pessoas, sempre pautado pela ética, pela sensibilidade social e pelo respeito às instituições democráticas”, disse.

Outros políticos se manifestam

O ex-deputado federal Geddel Vieira Lima (MDB) usou as redes sociais para relembrar momentos políticos vividos ao lado de Alan.

Em publicação no Instagram, o emedebista disse que o deputado era “um cara do bem” e que “gostava demais” dele.

“Meu Deus, que vida louca é essa? Alan foi do meu partido, meu companheiro, um cara do bem. Veraneávamos juntos e dávamos risadas da política e da vida. Gostava demais dele. Que notícia… estou sem chão”, escreveu.

A deputada federal Lídice da Mata (PSB) afirmou que recebeu a notícia da morte de Alan “com muita tristeza”.

“Embora fôssemos de campos opostos, nós sempre tivemos uma relação de muito diálogo, e Alan respeitava os valores democráticos, sabendo diferenciar a política do âmbito pessoal. Meus sentimentos aos familiares”, escreveu em nota.

O ex-deputado e atual secretário de Governo de Salvador, Cacá Leão (PP), afirmou nas redes sociais que “ainda não acredita” na morte de Alan. Em publicação no Instagram, manifestou pesar à família do aliado.

“Ainda sem acreditar na triste notícia da morte do querido amigo, o deputado estadual Alan Sanches. Meu profundo pesar a Duda e toda a família. Médico, Alan deixa um legado de forte atuação na área social em Salvador e na Bahia. Que Deus conforte os corações de todos que sentem essa imensa perda”, escreveu.

Já o deputado federal Neto Carletto (Avante) afirmou que a morte de Alan “causa grande comoção e deixa um vazio na política baiana, especialmente entre aqueles que acompanharam sua trajetória de dedicação à vida pública”.

O vereador de Salvador Cláudio Tinoco (União Brasil) disse que se trata de uma perda que “deixa um vazio na vida pública e entre todos que conviveram com ele”.

O ex-prefeito de Camaçari e pré-candidato a deputado estadual Elinaldo Araújo (União Brasil) afirmou que “hoje a Bahia perdeu um dos seus maiores políticos”.

O Secretário de Relações Institucionais da Bahia, Adolpho Loyola, afirmou que “a política baiana perde um quadro forte e aguerrido, que sempre respeitou o contraditório e enfrentou o debate público com maturidade.”