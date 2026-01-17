LUTO
Jerônimo, Rui Costa e Wagner lamentam morte do deputado Alan Sanches
Ex-líder da oposição na Alba morreu no início da tarde deste sábado, 17
Por Gabriela Araújo
O governador Jerônimo Rodrigues (PT) lamentou a morte precoce do deputado estadual Alan Sanches (União Brasil), ex-líder da oposição na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), neste sábado, 17.
Em nota publicada na redes sociais, o chefe do Executivo comentou sobre a relação harmoniosa com o parlamentar, mesmo atuando em campos políticos distintos.
"Recebi com tristeza a notícia do falecimento prematuro do deputado estadual Alan Sanches. Mesmo estando em campos políticos opostos, sempre tive uma relação muito respeitosa com Alan, marcada pelo diálogo e espírito democrático", disse o chefe do Executivo.
Por fim, Jerônimo se solidarizou com a família e amigos de Sanches. "Solidarizo-me com os familiares, amigos e com todos que conviveram com ele. Que Deus conforte a todos".
Ministro da Casa Civil, Rui Costa, lamenta morte de Alan Sanches
Outro nome do campo político do governador a se manifestar sobre a morte do deputado estadual foi o ministro Rui Costa, ex-governador da Bahia. Por meio das redes sociais, Rui manifestou "profundo pesar" pelo óbito do parlamentar.
"Com profundo pesar, recebo a notícia do falecimento do deputado Alan Sanches. Estamos em campos opostos da política, mas o debate público sempre foi pautado pelo respeito e pelo diálogo democrático. A divergência é parte da vida pública, mas a humanidade deve estar acima dela", escreveu o ministro no X (antigo Twitter).
Com profundo pesar, recebo a notícia do falecimento do deputado Alan Sanches. Estivemos em campos opostos da política, mas o debate público sempre foi pautado pelo respeito e pelo diálogo democrático. A divergência é parte da vida pública, mas a humanidade deve estar acima dela.…— Rui Costa (@costa_rui) January 17, 2026
Líder do governo Lula, senador Jaques Wagner, se manifesta sobre morte do deputado
O senador Jaques Wagner (PT) também usou as redes sociais para manifestar o seu pesar pela morte repentina do deputado estadual. No X, Wagner publicou uma foto do parlamentar e relembrou o último encontro que teve com Sanches.
"A vida é mesmo imprevisível. Fomos todos surpreendidos com a triste notícia da morte precoce do deputado estadual Alan Sanches. Na política, estivemos em lados diferentes, mas sempre com uma relação cordial e respeitosa. O último encontro que tivemos, na Igreja da Conceição da Praia, no dia do Senhor do Bonfim, foi muito emotivo e ecoa na minha cabeça neste momento".
Assim como os seus pares, o congressista também se solidarizou com a família do parlamentar.
"Me solidarizo com toda a família, especialmente o vereador Duda Sanches, seu filho, além dos amigos e admiradores. Que Deus possa dar o conforto necessário a todos nesse momento de dor", concluiu.
Deputado Alan Sanches morre aos 58 anos
O deputado estadual Alan Sanches (União Brasil), vice-líder da bancada de oposição na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), morreu neste sábado, 17, vítima de um infarto.
Médico de formação, Alan tinha a pré-candidatura a deputado federal anunciada para as eleições de outubro deste ano.
