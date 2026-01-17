Menu
LUTO

Jerônimo, Rui Costa e Wagner lamentam morte do deputado Alan Sanches

Ex-líder da oposição na Alba morreu no início da tarde deste sábado, 17

Gabriela Araújo

Por Gabriela Araújo

17/01/2026 - 13:26 h | Atualizada em 17/01/2026 - 14:36
Jerônimo durante discurso na entrega do do Colégio Estadual de Tempo Integral Pedro Calmon, no bairro Jardim Armação.
Jerônimo durante discurso na entrega do do Colégio Estadual de Tempo Integral Pedro Calmon, no bairro Jardim Armação.

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) lamentou a morte precoce do deputado estadual Alan Sanches (União Brasil), ex-líder da oposição na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), neste sábado, 17.

Em nota publicada na redes sociais, o chefe do Executivo comentou sobre a relação harmoniosa com o parlamentar, mesmo atuando em campos políticos distintos.

"Recebi com tristeza a notícia do falecimento prematuro do deputado estadual Alan Sanches. Mesmo estando em campos políticos opostos, sempre tive uma relação muito respeitosa com Alan, marcada pelo diálogo e espírito democrático", disse o chefe do Executivo.

Deputado estadual Alan Sanches
Deputado estadual Alan Sanches | Foto: Divulgação | Alba

Por fim, Jerônimo se solidarizou com a família e amigos de Sanches. "Solidarizo-me com os familiares, amigos e com todos que conviveram com ele. Que Deus conforte a todos".

Ministro da Casa Civil, Rui Costa, lamenta morte de Alan Sanches

Outro nome do campo político do governador a se manifestar sobre a morte do deputado estadual foi o ministro Rui Costa, ex-governador da Bahia. Por meio das redes sociais, Rui manifestou "profundo pesar" pelo óbito do parlamentar.

"Com profundo pesar, recebo a notícia do falecimento do deputado Alan Sanches. Estamos em campos opostos da política, mas o debate público sempre foi pautado pelo respeito e pelo diálogo democrático. A divergência é parte da vida pública, mas a humanidade deve estar acima dela", escreveu o ministro no X (antigo Twitter).

Líder do governo Lula, senador Jaques Wagner, se manifesta sobre morte do deputado

O senador Jaques Wagner (PT) também usou as redes sociais para manifestar o seu pesar pela morte repentina do deputado estadual. No X, Wagner publicou uma foto do parlamentar e relembrou o último encontro que teve com Sanches.

"A vida é mesmo imprevisível. Fomos todos surpreendidos com a triste notícia da morte precoce do deputado estadual Alan Sanches. Na política, estivemos em lados diferentes, mas sempre com uma relação cordial e respeitosa. O último encontro que tivemos, na Igreja da Conceição da Praia, no dia do Senhor do Bonfim, foi muito emotivo e ecoa na minha cabeça neste momento".

Assim como os seus pares, o congressista também se solidarizou com a família do parlamentar.

"Me solidarizo com toda a família, especialmente o vereador Duda Sanches, seu filho, além dos amigos e admiradores. Que Deus possa dar o conforto necessário a todos nesse momento de dor", concluiu.

Deputado Alan Sanches morre aos 58 anos

O deputado estadual Alan Sanches (União Brasil), vice-líder da bancada de oposição na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), morreu neste sábado, 17, vítima de um infarto.

Médico de formação, Alan tinha a pré-candidatura a deputado federal anunciada para as eleições de outubro deste ano.

