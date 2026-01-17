Menu
HOME > política > BAHIA
SUPLENTE

Saiba quem assume a vaga na ALBA após a morte do deputado Alan Sanches

Ex-líder da oposição faleceu na manhã deste sábado, 17, aos 58 anos

Gustavo Nascimento

Por Gustavo Nascimento

17/01/2026 - 14:38 h | Atualizada em 17/01/2026 - 15:19
Luciano Ribeiro, suplente de Alan Sanches na ALBA
Luciano Ribeiro (União Brasil), ex-prefeito de Caculé, deve assumir a vaga na Assembleia Legislativa da Bahia (ALBA) deixada pelo deputado estadual Alan Sanches, ex-líder da oposição, que faleceu na manhã deste sábado, 17, aos 58 anos.

Advogado formado pela Faculdade de Direito Teófilo Otoni, Luciano Ribeiro era o primeiro suplente do partido. Ele foi prefeito de Caculé, cidade localizada no sudoeste da Bahia, entre 2005 e 2012. Em 2014, ele foi eleito deputado estadual pelo então Democratas.

Ele se tornou secretário de Ordem Pública de Salvador (Semop) em janeiro de 2023, quando o prefeito Bruno Reis (União) realizou uma reforma administrativa. No entanto, pediu para deixar o cargo somente cinco meses depois.

Ele ainda tentou voltar à Prefeitura de Caculé nas eleições municipais de 2024, mas foi derrotado pelo prefeito Pedrão (PSB), que buscava a reeleição.

Ver todas

